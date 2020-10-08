[quote="5074587:yama"]господа ! можете злорадствовать ! свершилось
львовские больницы это минимум 1000 долларов чтобы тобой занимались..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:57
[quote="5074587:yama"]господа ! можете злорадствовать ! свершилось
львовские больницы это минимум 1000 долларов чтобы тобой занимались..
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
к сожалению мне продали джиси флю из упаковки в 10 штук по этому на упаковке нету никакой полезной информации
но справедливости ради стоит отметить что ваксигрипп тоже НЕ всегда был четырехвалентным ! до сезона 2018-2019 он был 3-х валентным
вот вам фото с 2016
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:29
yama
Учитывая Ваш возраст, надеюсь, будет всё в порядке.
Во всяком случае, желаю Вам здоровья.
И на самотёк всё же пускать не стоит. Лучше обратиться к врачу и не спешить в понедельник на работу.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:32
пока сатурация 99 пульс 75. Запах не чувствую уже неделю . Живу нормальной жизнью ну может чуть чуть настроение фиговей сил чуть меньше.
ЛАД позвоню завтра терапевту , вечером беспокоить не охота .
Прививку от гриппа сделал уже будучи без чувства запаха
Повторюсь у меня на работе переболело больше 10 коллег , подробно не расспрашивал, но все перенесли нормально , только один был госпитализирован. Так что я спокоен как слон.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 09 жов, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:36
Надеялись, что и так прокатит - заболеваемость была довольно низкая и не очень росла.
Зарплаты медсестёр и санитарок, думаю, здесь все примерно представляют.
Поэтому их и не хватает. Тем более, квалифицированных.
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