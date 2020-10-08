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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1914191519161917

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 264
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:57

[quote="5074587:yama"]господа ! можете злорадствовать ! свершилось
львовские больницы это минимум 1000 долларов чтобы тобой занимались..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Интересно, что Ваксигрипп впервые будет сразу от четырех штаммов гриппа, две остальные вакцины традиционно от трех.

к сожалению мне продали джиси флю из упаковки в 10 штук по этому на упаковке нету никакой полезной информации :(
но справедливости ради стоит отметить что ваксигрипп тоже НЕ всегда был четырехвалентным ! до сезона 2018-2019 он был 3-х валентным
http://i.piccy.info/i9/e95236c222b486f5 ... 0/VAC_.jpg
вот вам фото с 2016
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:29

yama
Учитывая Ваш возраст, надеюсь, будет всё в порядке.
Во всяком случае, желаю Вам здоровья.
И на самотёк всё же пускать не стоит. Лучше обратиться к врачу и не спешить в понедельник на работу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:32

  fler написав:
  yama написав:господа ! можете злорадствовать ! свершилось

Не смешно на самом деле. Знакомый, переболевший Ковидом, говорил, что по началу оно не чувствуется, а вот рентген показал, что 30% легких уже нету.. Дальше стал у врача наблюдаться-лечиться дома, дело пошло к 50% и врач настоятельно порекомендовал лечь в больницу. Обошлось без ИВЛ, но спасла именно госпитализация, т.е. лечение, которое на дому недоступно. Берегите себя!

пока сатурация 99 :) пульс 75. Запах не чувствую уже неделю :oops: . Живу нормальной жизнью ну может чуть чуть настроение фиговей сил чуть меньше.
ЛАД позвоню завтра терапевту , вечером беспокоить не охота .
Прививку от гриппа сделал уже будучи без чувства запаха :wink:
Повторюсь у меня на работе переболело больше 10 коллег , подробно не расспрашивал, но все перенесли нормально , только один был госпитализирован. Так что я спокоен как слон.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 09 жов, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:36

  antey1969 написав:......
Сейчас затык именно с кислородными магистралями и медперсоналом.
Самое интересное, город на допмагистрали уже выделил пару десятков миллионов гривен. НО! Вдруг оказалось(разумеется внезапно и неожиданно), что кислородные станции у нас в стране нужны всем и на вчера.
Теперь у нас еще и острый дефицит установщиков(прокладчиков) образовался.
Летом этим заняться никак нельзя было, все финансирование шло срочно на дороги.

Надеялись, что и так прокатит - заболеваемость была довольно низкая и не очень росла.

По медперсоналу.
Не хочу даже озвучивать ЗП ковидных медсестер и санитарок - они реально смешные, просто несколько приподнялись вверх от минималок.

Зарплаты медсестёр и санитарок, думаю, здесь все примерно представляют. :)
Поэтому их и не хватает. Тем более, квалифицированных.
ЛАД
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