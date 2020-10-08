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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1915191619171918>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 264
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:57

[quote="5074587:yama"]господа ! можете злорадствовать ! свершилось
львовские больницы это минимум 1000 долларов чтобы тобой занимались..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Интересно, что Ваксигрипп впервые будет сразу от четырех штаммов гриппа, две остальные вакцины традиционно от трех.

к сожалению мне продали джиси флю из упаковки в 10 штук по этому на упаковке нету никакой полезной информации :(
но справедливости ради стоит отметить что ваксигрипп тоже НЕ всегда был четырехвалентным ! до сезона 2018-2019 он был 3-х валентным
http://i.piccy.info/i9/e95236c222b486f5 ... 0/VAC_.jpg
вот вам фото с 2016
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:29

yama
Учитывая Ваш возраст, надеюсь, будет всё в порядке.
Во всяком случае, желаю Вам здоровья.
И на самотёк всё же пускать не стоит. Лучше обратиться к врачу и не спешить в понедельник на работу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:32

  fler написав:
  yama написав:господа ! можете злорадствовать ! свершилось

Не смешно на самом деле. Знакомый, переболевший Ковидом, говорил, что по началу оно не чувствуется, а вот рентген показал, что 30% легких уже нету.. Дальше стал у врача наблюдаться-лечиться дома, дело пошло к 50% и врач настоятельно порекомендовал лечь в больницу. Обошлось без ИВЛ, но спасла именно госпитализация, т.е. лечение, которое на дому недоступно. Берегите себя!

пока сатурация 99 :) пульс 75. Запах не чувствую уже неделю :oops: . Живу нормальной жизнью ну может чуть чуть настроение фиговей сил чуть меньше.
ЛАД позвоню завтра терапевту , вечером беспокоить не охота .
Прививку от гриппа сделал уже будучи без чувства запаха :wink:
Повторюсь у меня на работе переболело больше 10 коллег , подробно не расспрашивал, но все перенесли нормально , только один был госпитализирован. Так что я спокоен как слон.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 09 жов, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:36

  antey1969 написав:......
Сейчас затык именно с кислородными магистралями и медперсоналом.
Самое интересное, город на допмагистрали уже выделил пару десятков миллионов гривен. НО! Вдруг оказалось(разумеется внезапно и неожиданно), что кислородные станции у нас в стране нужны всем и на вчера.
Теперь у нас еще и острый дефицит установщиков(прокладчиков) образовался.
Летом этим заняться никак нельзя было, все финансирование шло срочно на дороги.

Надеялись, что и так прокатит - заболеваемость была довольно низкая и не очень росла.

По медперсоналу.
Не хочу даже озвучивать ЗП ковидных медсестер и санитарок - они реально смешные, просто несколько приподнялись вверх от минималок.

Зарплаты медсестёр и санитарок, думаю, здесь все примерно представляют. :)
Поэтому их и не хватает. Тем более, квалифицированных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Из других симптомов что-то голова тяжелая ( в смысле нет свежести мысли , туго идет математика сложение вычитание) температуры нет.

у меня неделю назад сильно болела голова и таблетки не помогали, потом я узнал что у сотрудников по работе тоже, сотрудница даже перепугалась и обратилась к врачу, с запахами вроде норм.. я повар, потеря запаха означало бы потерю работы... Выздоравливайте, всё будет хорошо... Не забывайте нас информировать какие ещё симптомы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Появились результаты клинических испытаний III фазы Ремдесивира от Gilead Sciences: препарат сокращает выздоровление с 15 до 10 дней.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:
  yama написав:Из других симптомов что-то голова тяжелая ( в смысле нет свежести мысли , туго идет математика сложение вычитание) температуры нет.

у меня неделю назад сильно болела голова и таблетки не помогали, потом я узнал что у сотрудников по работе тоже, сотрудница даже перепугалась и обратилась к врачу, с запахами вроде норм.. я повар, потеря запаха означало бы потерю работы... Выздоравливайте, всё будет хорошо... Не забывайте нас информировать какие ещё симптомы.


Тоже два дня во вторник и в среду где то с 16 до 18 был такой симптом как усталость, какую бы я определил как катастрофическую, мозг затуманен, движение как в очень густом воздухе, скорее как в воде, температура 35 с чем то, увидев подушку засыпал даже ещё не прикоснувшись к подушке, но это было скорее бредовое забытие, чем сон.
После 18 часов оба дня отпускало, и вроде ничего. Надо сказать перед этими днями сын покашливал.
Странные конечно симптомы бывают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Тест - та ну его нафиг 1500 грн ,
Украинцы смогут теперь бесплатно сделать ПЦР-тесты на COVID-19 в частных лабораториях. На это выделили деньги из госбюджета.
https://hromadske.ua/ru/posts/ukraincy- ... -eto-dengi
  freeze написав:Тоже два дня во вторник и в среду где то с 16 до 18 был такой симптом как усталость,
у меня такой симптом ранним вечером с 17 до 20 присутствует где-то с весны, причём проходит само к позднему вечеру (без сна или отдыха, сам по себе), раньше такого не припомню чтобы усталость проходила сама без кофе, сна и другого отдыха.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 жов, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:01

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Сейчас затык именно с кислородными магистралями и медперсоналом.
Самое интересное, город на допмагистрали уже выделил пару десятков миллионов гривен. НО! Вдруг оказалось(разумеется внезапно и неожиданно), что кислородные станции у нас в стране нужны всем и на вчера.
Теперь у нас еще и острый дефицит установщиков(прокладчиков) образовался.
Летом этим заняться никак нельзя было, все финансирование шло срочно на дороги.

Надеялись, что и так прокатит - заболеваемость была довольно низкая и не очень росла.

По медперсоналу.
Не хочу даже озвучивать ЗП ковидных медсестер и санитарок - они реально смешные, просто несколько приподнялись вверх от минималок.

Зарплаты медсестёр и санитарок, думаю, здесь все примерно представляют. :)
Поэтому их и не хватает. Тем более, квалифицированных.

Кстати, затык с аппаратами ИВЛ в Киеве при нынешних темпах загрузки больниц наступит через пару месяцев, как только все аппараты перекатят из обычных реанимаций в ковидные
antey1969
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