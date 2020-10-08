[quote="5074587:yama"]господа ! можете злорадствовать ! свершилось
львовские больницы это минимум 1000 долларов чтобы тобой занимались..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:57
[quote="5074587:yama"]господа ! можете злорадствовать ! свершилось
львовские больницы это минимум 1000 долларов чтобы тобой занимались..
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
к сожалению мне продали джиси флю из упаковки в 10 штук по этому на упаковке нету никакой полезной информации
но справедливости ради стоит отметить что ваксигрипп тоже НЕ всегда был четырехвалентным ! до сезона 2018-2019 он был 3-х валентным
вот вам фото с 2016
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:29
yama
Учитывая Ваш возраст, надеюсь, будет всё в порядке.
Во всяком случае, желаю Вам здоровья.
И на самотёк всё же пускать не стоит. Лучше обратиться к врачу и не спешить в понедельник на работу.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:32
пока сатурация 99 пульс 75. Запах не чувствую уже неделю . Живу нормальной жизнью ну может чуть чуть настроение фиговей сил чуть меньше.
ЛАД позвоню завтра терапевту , вечером беспокоить не охота .
Прививку от гриппа сделал уже будучи без чувства запаха
Повторюсь у меня на работе переболело больше 10 коллег , подробно не расспрашивал, но все перенесли нормально , только один был госпитализирован. Так что я спокоен как слон.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 09 жов, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:36
Надеялись, что и так прокатит - заболеваемость была довольно низкая и не очень росла.
Зарплаты медсестёр и санитарок, думаю, здесь все примерно представляют.
Поэтому их и не хватает. Тем более, квалифицированных.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
у меня неделю назад сильно болела голова и таблетки не помогали, потом я узнал что у сотрудников по работе тоже, сотрудница даже перепугалась и обратилась к врачу, с запахами вроде норм.. я повар, потеря запаха означало бы потерю работы... Выздоравливайте, всё будет хорошо... Не забывайте нас информировать какие ещё симптомы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Появились результаты клинических испытаний III фазы Ремдесивира от Gilead Sciences: препарат сокращает выздоровление с 15 до 10 дней.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тоже два дня во вторник и в среду где то с 16 до 18 был такой симптом как усталость, какую бы я определил как катастрофическую, мозг затуманен, движение как в очень густом воздухе, скорее как в воде, температура 35 с чем то, увидев подушку засыпал даже ещё не прикоснувшись к подушке, но это было скорее бредовое забытие, чем сон.
После 18 часов оба дня отпускало, и вроде ничего. Надо сказать перед этими днями сын покашливал.
Странные конечно симптомы бывают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Украинцы смогут теперь бесплатно сделать ПЦР-тесты на COVID-19 в частных лабораториях. На это выделили деньги из госбюджета.
у меня такой симптом ранним вечером с 17 до 20 присутствует где-то с весны, причём проходит само к позднему вечеру (без сна или отдыха, сам по себе), раньше такого не припомню чтобы усталость проходила сама без кофе, сна и другого отдыха.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 жов, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:01
Кстати, затык с аппаратами ИВЛ в Киеве при нынешних темпах загрузки больниц наступит через пару месяцев, как только все аппараты перекатят из обычных реанимаций в ковидные
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