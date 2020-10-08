Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:52

vitaliian написав: yama написав: Из других симптомов что-то голова тяжелая ( в смысле нет свежести мысли , туго идет математика сложение вычитание) температуры нет. Из других симптомов что-то голова тяжелая ( в смысле нет свежести мысли , туго идет математика сложение вычитание) температуры нет.

у меня неделю назад сильно болела голова и таблетки не помогали, потом я узнал что у сотрудников по работе тоже, сотрудница даже перепугалась и обратилась к врачу, с запахами вроде норм.. я повар, потеря запаха означало бы потерю работы... Выздоравливайте, всё будет хорошо... Не забывайте нас информировать какие ещё симптомы. у меня неделю назад сильно болела голова и таблетки не помогали, потом я узнал что у сотрудников по работе тоже, сотрудница даже перепугалась и обратилась к врачу, с запахами вроде норм.. я повар, потеря запаха означало бы потерю работы... Выздоравливайте, всё будет хорошо... Не забывайте нас информировать какие ещё симптомы.

Тоже два дня во вторник и в среду где то с 16 до 18 был такой симптом как усталость, какую бы я определил как катастрофическую, мозг затуманен, движение как в очень густом воздухе, скорее как в воде, температура 35 с чем то, увидев подушку засыпал даже ещё не прикоснувшись к подушке, но это было скорее бредовое забытие, чем сон.После 18 часов оба дня отпускало, и вроде ничего. Надо сказать перед этими днями сын покашливал.Странные конечно симптомы бывают.