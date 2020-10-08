Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1915191619171918 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 264 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 264 Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:56 Предлагаю обсудить...



Если следовать протоколам, то самая большая проблема - это кислород, ведь так? Парацетамол можно не капать, а принимать перорально. Антикоагулянт - тоже либо перорально, либо укол в пузо (с чем легко справится любой обыватель, посмотрев ролик на ютуб). Дексаметазон - доступен и в таблетированной форме. Антибиотики - капсула/таблетка. Забор крови на анализ тоже можно заказать выездной из ряда лабораторий (Киев - точно)...



Т.е. если имеешь положительный ПЦР и КТ с подтвержденной пневмонией 20-50%, то со всем вышеперечисленным, кроме кислорода (и то не во всех этих случаях он понадобится), можешь справляться из дома так же, или почти так же эффективно, как в стационаре.



Теперь к кислороду... Баллоны - такой себе выход для дома. Нужно иметь минимум два, чтобы постоянно кто-то забирал один и перезаправлял, и еще медицинский дозатор. Плюс небезопасно все это...



Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы? 3-5 литров 93%-ного O2 в минуту они производят (по крайней мере так пишут их производители )



Еще варианты оксигенации в домашних условиях? Критика/дополнения по написанному, на относящемуся к кислороду?



PS: не бросайте только камни - я сам выступаю РЕЗКО против самолечения, но с учетом обстоятельств и наплевательства власти...



PPS: при наличии сопутствующих патологий из группы риска написанное выше необходимо ИГНОРИРОВАТЬ и любыми средствами добиваться госпитализации! Друзья, а поднималась здесь в деталях возможность лечения на дому средне-тяжелых состояний, с которыми сейчас госпитализируют в стационар без необходимости реанимации?Если следовать протоколам, то самая большая проблема - это кислород, ведь так? Парацетамол можно не капать, а принимать перорально. Антикоагулянт - тоже либо перорально, либо укол в пузо (с чем легко справится любой обыватель, посмотрев ролик на ютуб). Дексаметазон - доступен и в таблетированной форме. Антибиотики - капсула/таблетка. Забор крови на анализ тоже можно заказать выездной из ряда лабораторий (Киев - точно)...Т.е. если имеешь положительный ПЦР и КТ с подтвержденной пневмонией 20-50%, то со всем вышеперечисленным, кроме кислорода (и то не во всех этих случаях он понадобится), можешь справляться из дома так же, или почти так же эффективно, как в стационаре.Теперь к кислороду... Баллоны - такой себе выход для дома. Нужно иметь минимум два, чтобы постоянно кто-то забирал один и перезаправлял, и еще медицинский дозатор. Плюс небезопасно все это...Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы? 3-5 литров 93%-ного O2 в минуту они производят (по крайней мере так пишут их производителиЕще варианты оксигенации в домашних условиях? Критика/дополнения по написанному, на относящемуся к кислороду?PS: не бросайте только камни - я сам выступаю РЕЗКО против самолечения, но с учетом обстоятельств и наплевательства власти...PPS: при наличии сопутствующих патологий из группы риска написанное выше необходимо ИГНОРИРОВАТЬ и любыми средствами добиваться госпитализации! zРадио

Повідомлень: 7733 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1413 раз. Подякували: 3196 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 00:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы? Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы? ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... ну вы поняли. ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... ну вы поняли. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 4645 З нами з: 06.04.16 Подякував: 985 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1915191619171918 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 08 жов, 2020 08:42