RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1915191619171918

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 264
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:56

Предлагаю обсудить...

Друзья, а поднималась здесь в деталях возможность лечения на дому средне-тяжелых состояний, с которыми сейчас госпитализируют в стационар без необходимости реанимации?

Если следовать протоколам, то самая большая проблема - это кислород, ведь так? Парацетамол можно не капать, а принимать перорально. Антикоагулянт - тоже либо перорально, либо укол в пузо (с чем легко справится любой обыватель, посмотрев ролик на ютуб). Дексаметазон - доступен и в таблетированной форме. Антибиотики - капсула/таблетка. Забор крови на анализ тоже можно заказать выездной из ряда лабораторий (Киев - точно)...

Т.е. если имеешь положительный ПЦР и КТ с подтвержденной пневмонией 20-50%, то со всем вышеперечисленным, кроме кислорода (и то не во всех этих случаях он понадобится), можешь справляться из дома так же, или почти так же эффективно, как в стационаре.

Теперь к кислороду... Баллоны - такой себе выход для дома. Нужно иметь минимум два, чтобы постоянно кто-то забирал один и перезаправлял, и еще медицинский дозатор. Плюс небезопасно все это...

Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы? 3-5 литров 93%-ного O2 в минуту они производят (по крайней мере так пишут их производители :D )

Еще варианты оксигенации в домашних условиях? Критика/дополнения по написанному, на относящемуся к кислороду?

PS: не бросайте только камни - я сам выступаю РЕЗКО против самолечения, но с учетом обстоятельств и наплевательства власти...

PPS: при наличии сопутствующих патологий из группы риска написанное выше необходимо ИГНОРИРОВАТЬ и любыми средствами добиваться госпитализации!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7734
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 3197 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы?
ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... пациент задохнётся. Воспаление легких очень страшная болезнь, особенно двухстороннее с большим отеком, там и без ковида при тяжёлом течении летальность большая даже в больницах и с аппаратом ивл. В общем не выдумывайте.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 06.04.16
Подякував: 985 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:16

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы?
ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... ну вы поняли.


Не-не-не, к бытовому концентратору с трубками в нос проблема тонких настроек ИВЛ для интубированного больного, по счастью, не относится - пульсоксиметром отслеживаешь сатурацию и, соответственно, регулируешь объем необходимой подачи.

Вопрос только в том, способны ли эти домашние приборы производить кислород, восполняющий ковидную гипоксию, или нет. Де факто, это климатический, а не медицинский класс оборудования (даже если написано обратное) - поэтому и вопрос...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7734
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 3197 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Фактически, это климатический, а не медицинский класс оборудования - поэтому и вопрос...
не хочу гуглить пишу по памяти климатический класс без маски - для помещения и есть трубочка для коктейля, дешевый и по моему бесполезный.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 06.04.16
Подякував: 985 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:21

Ай да тему я пропустил. Теперь столько читать не перечитать.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7112
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:52

  antey1969 написав:.....
Кстати, затык с аппаратами ИВЛ в Киеве при нынешних темпах загрузки больниц наступит через пару месяцев, как только все аппараты перекатят из обычных реанимаций в ковидные

Я, в общем-то, не пессимист, но подозреваю, что затык с другими вопросами (с теми же койкоместами и кислородом) возникнет при сегодняшнем развитии событий гораздо раньше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17316
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4554 раз.
Подякували: 4237 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1915191619171918
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: VALONI і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1659371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (793)
10.10.2020 01:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.