Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:56

Друзья, а поднималась здесь в деталях возможность лечения на дому средне-тяжелых состояний, с которыми сейчас госпитализируют в стационар без необходимости реанимации?Если следовать протоколам, то самая большая проблема - это кислород, ведь так? Парацетамол можно не капать, а принимать перорально. Антикоагулянт - тоже либо перорально, либо укол в пузо (с чем легко справится любой обыватель, посмотрев ролик на ютуб). Дексаметазон - доступен и в таблетированной форме. Антибиотики - капсула/таблетка. Забор крови на анализ тоже можно заказать выездной из ряда лабораторий (Киев - точно)...Т.е. если имеешь положительный ПЦР и КТ с подтвержденной пневмонией 20-50%, то со всем вышеперечисленным, кроме кислорода (и то не во всех этих случаях он понадобится), можешь справляться из дома так же, или почти так же эффективно, как в стационаре.Теперь к кислороду... Баллоны - такой себе выход для дома. Нужно иметь минимум два, чтобы постоянно кто-то забирал один и перезаправлял, и еще медицинский дозатор. Плюс небезопасно все это...Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы? 3-5 литров 93%-ного O2 в минуту они производят (по крайней мере так пишут их производителиЕще варианты оксигенации в домашних условиях? Критика/дополнения по написанному, на относящемуся к кислороду?PS: не бросайте только камни - я сам выступаю РЕЗКО против самолечения, но с учетом обстоятельств и наплевательства власти...PPS: при наличии сопутствующих патологий из группы риска написанное выше необходимо ИГНОРИРОВАТЬ и любыми средствами добиваться госпитализации!