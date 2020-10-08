Друзья, а поднималась здесь в деталях возможность лечения на дому средне-тяжелых состояний, с которыми сейчас госпитализируют в стационар без необходимости реанимации?
Если следовать протоколам, то самая большая проблема - это кислород, ведь так? Парацетамол можно не капать, а принимать перорально. Антикоагулянт - тоже либо перорально, либо укол в пузо (с чем легко справится любой обыватель, посмотрев ролик на ютуб). Дексаметазон - доступен и в таблетированной форме. Антибиотики - капсула/таблетка. Забор крови на анализ тоже можно заказать выездной из ряда лабораторий (Киев - точно)...
Т.е. если имеешь положительный ПЦР и КТ с подтвержденной пневмонией 20-50%, то со всем вышеперечисленным, кроме кислорода (и то не во всех этих случаях он понадобится), можешь справляться из дома так же, или почти так же эффективно, как в стационаре.
Теперь к кислороду... Баллоны - такой себе выход для дома. Нужно иметь минимум два, чтобы постоянно кто-то забирал один и перезаправлял, и еще медицинский дозатор. Плюс небезопасно все это...
Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы? 3-5 литров 93%-ного O2 в минуту они производят (по крайней мере так пишут их производители )
Еще варианты оксигенации в домашних условиях? Критика/дополнения по написанному, на относящемуся к кислороду?
PS: не бросайте только камни - я сам выступаю РЕЗКО против самолечения, но с учетом обстоятельств и наплевательства власти...
PPS: при наличии сопутствующих патологий из группы риска написанное выше необходимо ИГНОРИРОВАТЬ и любыми средствами добиваться госпитализации!
ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... пациент задохнётся. Воспаление легких очень страшная болезнь, особенно двухстороннее с большим отеком, там и без ковида при тяжёлом течении летальность большая даже в больницах и с аппаратом ивл. В общем не выдумывайте.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... ну вы поняли.
Не-не-не, к бытовому концентратору с трубками в нос проблема тонких настроек ИВЛ для интубированного больного, по счастью, не относится - пульсоксиметром отслеживаешь сатурацию и, соответственно, регулируешь объем необходимой подачи.
Вопрос только в том, способны ли эти домашние приборы производить кислород, восполняющий ковидную гипоксию, или нет. Де факто, это климатический, а не медицинский класс оборудования (даже если написано обратное) - поэтому и вопрос...