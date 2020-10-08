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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 264
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:56

Предлагаю обсудить...

Друзья, а поднималась здесь в деталях возможность лечения на дому средне-тяжелых состояний, с которыми сейчас госпитализируют в стационар без необходимости реанимации?

Если следовать протоколам, то самая большая проблема - это кислород, ведь так? Парацетамол можно не капать, а принимать перорально. Антикоагулянт - тоже либо перорально, либо укол в пузо (с чем легко справится любой обыватель, посмотрев ролик на ютуб). Дексаметазон - доступен и в таблетированной форме. Антибиотики - капсула/таблетка. Забор крови на анализ тоже можно заказать выездной из ряда лабораторий (Киев - точно)...

Т.е. если имеешь положительный ПЦР и КТ с подтвержденной пневмонией 20-50%, то со всем вышеперечисленным, кроме кислорода (и то не во всех этих случаях он понадобится), можешь справляться из дома так же, или почти так же эффективно, как в стационаре.

Теперь к кислороду... Баллоны - такой себе выход для дома. Нужно иметь минимум два, чтобы постоянно кто-то забирал один и перезаправлял, и еще медицинский дозатор. Плюс небезопасно все это...

Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы? 3-5 литров 93%-ного O2 в минуту они производят (по крайней мере так пишут их производители :D )

Еще варианты оксигенации в домашних условиях? Критика/дополнения по написанному, на относящемуся к кислороду?

PS: не бросайте только камни - я сам выступаю РЕЗКО против самолечения, но с учетом обстоятельств и наплевательства власти...

PPS: при наличии сопутствующих патологий из группы риска написанное выше необходимо ИГНОРИРОВАТЬ и любыми средствами добиваться госпитализации!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы?
ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... пациент задохнётся. Воспаление легких очень страшная болезнь, особенно двухстороннее с большим отеком, там и без ковида при тяжёлом течении летальность большая даже в больницах и с аппаратом ивл. В общем не выдумывайте.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:16

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы?
ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... ну вы поняли.


Не-не-не, к бытовому концентратору с трубками в нос проблема тонких настроек ИВЛ для интубированного больного, по счастью, не относится - пульсоксиметром отслеживаешь сатурацию и, соответственно, регулируешь объем необходимой подачи.

Вопрос только в том, способны ли эти домашние приборы производить кислород, восполняющий ковидную гипоксию, или нет. Де факто, это климатический, а не медицинский класс оборудования (даже если написано обратное) - поэтому и вопрос...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Фактически, это климатический, а не медицинский класс оборудования - поэтому и вопрос...
не хочу гуглить пишу по памяти климатический класс без маски - для помещения и есть трубочка для коктейля, дешевый и по моему бесполезный.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:21

Ай да тему я пропустил. Теперь столько читать не перечитать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:52

  antey1969 написав:.....
Кстати, затык с аппаратами ИВЛ в Киеве при нынешних темпах загрузки больниц наступит через пару месяцев, как только все аппараты перекатят из обычных реанимаций в ковидные

Я, в общем-то, не пессимист, но подозреваю, что затык с другими вопросами (с теми же койкоместами и кислородом) возникнет при сегодняшнем развитии событий гораздо раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:16

Записываем новые рекорды и региональные и по миру.

+ 358 000 новых случаев за сутки в мире в целом - максимум за всё время
надо сказать, что пандемия взяла нешуточный разгон, особенно в Европе

Франция + 20 300 - абсолютный рекорд для Европы за всё время
Россия + 12 100 - максимум за всё время
Чехия + 8600 - максимум за всё время, для маленькой страны появиться в ТОП-7 стран мира по новым случаям !!!
Украина + 5804 - максимум за всё время
Нидерланды + 5970 - максимум
Бельгия + 5720 - максимум
Польша + 4700 - максимум
Румыния + 3180 - максимум
Словакия + 1180 - максимум
Болгария + 612 - максимум
Македония + 386 - максимум
Латвия + 137 - максимум
Исландия + 106 - максимум

На других континентах рекордов не так много
Марокко + 3440 - максимум
Мьянма + 1460 - максимум

Южная Корея всего + 54 новых случая, в Австралии + 23 - чётко опять взяли под контроль, в Китае + 21 всего, в Таиланде + 6, на Тайване + 3 - Какая-то выборочная пандемия :D :D :D
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:59

Так, а за вчера у нас ушло из-за коронавируса - 108 человек, максимальное значение за сутки.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:24

  freeze написав:
  inspired1111 написав:freeze
Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами.
Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу?
Или под лопатку?


Вакцина уже продаётся в специальном небольшом шприце с небольшой достаточно иголкой.

Из инструкции:
"Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно. Категорически запрещается вводить препарат внутривенно.
Перед введением вакцина должна нагреться до комнатной температуры. Встряхнуть шприц непосредственно перед инъекцией.
Снять защитный колпачок с иглы и удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх и медленно нажимая на поршень."

Здесь подробно описывается куда.
https://kemgkp20.ru/gripp/kuda-delayut- ... -ukol.html


freeze
Спасибо
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:33

  zРадио написав:Друзья, а поднималась здесь в деталях возможность лечения на дому средне-тяжелых состояний, с которыми сейчас госпитализируют в стационар без необходимости реанимации?


Т.е. если имеешь положительный ПЦР и КТ с подтвержденной пневмонией 20-50%, то со всем вышеперечисленным, кроме кислорода (и то не во всех этих случаях он понадобится), можешь справляться из дома так же, или почти так же эффективно, как в стационаре.



У всех знакомых и известных мне случаях, а это 7 человек, подтвержденная пневмония была от 5 до 45%. Возраст от 16 до 50 лет. ВСЕ эти знакомые лечились дома под наблюдением семейного, БЕЗ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ. Так что это не средне -тяжелые формы. Госпитализируют наверное группы риска и у кого есть ухудшения состояния, а так дома...
montagvide
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