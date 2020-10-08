Додано: Суб 10 жов, 2020 10:23

Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період9–16 жовтня 2020 р.1. За останній тиждень темпи поширення інфекції в Україні пришвидшилися (рис.5), спостережувана кількість нових випадків на день по Україні в цілому суттєво перевищила прогнозну. Середньотижневе значення репродуктивного числа зросло на 4.5% і на цей момент становить 1.16 та має незначну тенденцію до збільшення (рис.15). Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 16.10.2020 р. становить 6051 випадків і 90 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 3.2. Спостережувана летальність (частка летальних випадків серед нових хворих, зведена до дати реєстрації хвороби) лишається на рівні близько 2%, демонструючи повільне зниження (рис.1). Частка інфікованих, які потребують госпіталізації, на цей момент становить близько 16% і повільно знижується (рис.11).3.(рис.4).4. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 2000 нових одужалих на день (рис.5). Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали, але офіційно не виписані. Згідно з рис.2, частка людей з відомим результатом хвороби, зареєстрованих до 20 липня, майже не змінюється.5. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво знизилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.8%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Сумській та Харківській областях – близько 3-х тестів на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 33%, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. Такі показники свідчать, що тестування використовується як інструмент не стримування поширення інфекції, а лише діагностики кількості захворювань.