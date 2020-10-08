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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1917191819191920>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 264
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:yama
Учитывая Ваш возраст, надеюсь, будет всё в порядке.
Во всяком случае, желаю Вам здоровья.
И на самотёк всё же пускать не стоит. Лучше обратиться к врачу и не спешить в понедельник на работу.


З числа знайомих моїх батьків у віці +70 чимало перехворіли тяжко і дорого, але поодужували.
А до 40 то і сильно лякатись не варто, а берегти психічне здоров'я, а то туту вище згадували про суїциди з переляку від ковіду.

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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Тест - та ну его нафиг 1500 грн , отдохну на выходные в голове немного проясниться и к работе

В Киеве ПЦР тест: -ДНК лаборатория-700 грн, большие очереди;
-NikoLab-740 грн, результат на 2-4 день

Вы так не уважаете своих коллег по работе, что все равно будете ходить или все равно уже поздно если коронавирус?
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:23

Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період
9–16 жовтня 2020 р.

ВИСНОВКИ
1. За останній тиждень темпи поширення інфекції в Україні пришвидшилися (рис.5), спостережувана кількість нових випадків на день по Україні в цілому суттєво перевищила прогнозну. Середньотижневе значення репродуктивного числа зросло на 4.5% і на цей момент становить 1.16 та має незначну тенденцію до збільшення (рис.15). Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 16.10.2020 р. становить 6051 випадків і 90 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 3.
2. Спостережувана летальність (частка летальних випадків серед нових хворих, зведена до дати реєстрації хвороби) лишається на рівні близько 2%, демонструючи повільне зниження (рис.1). Частка інфікованих, які потребують госпіталізації, на цей момент становить близько 16% і повільно знижується (рис.11).
3. Частка неповнолітніх хворих впала нижче 5% та оновила мінімум за весь час спостережень (з початку квітня). Водночас, частки хворих віком від 60-ти та від 70-ти років суттєво зросли (рис.4).
4. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 2000 нових одужалих на день (рис.5). Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали, але офіційно не виписані. Згідно з рис.2, частка людей з відомим результатом хвороби, зареєстрованих до 20 липня, майже не змінюється.
5. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво знизилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.8%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Сумській та Харківській областях – близько 3-х тестів на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 33%, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. Такі показники свідчать, що тестування використовується як інструмент не стримування поширення інфекції, а лише діагностики кількості захворювань.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=7033
montagvide
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:26

  Бывалый написав:
  yama написав:Тест - та ну его нафиг 1500 грн , отдохну на выходные в голове немного проясниться и к работе
В Киеве ПЦР тест: -ДНК лаборатория-700 грн, большие очереди;
-NikoLab-740 грн, результат на 2-4 день
Вы так не уважаете своих коллег по работе, что все равно будете ходить или все равно уже поздно если коронавирус?

А потом народ обвиняет олигархов и барыг в малой продолжительности жизни в Украине :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 11:00

мск рулить

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:18

  montagvide написав:У всех знакомых и известных мне случаях, а это 7 человек, подтвержденная пневмония была от 5 до 45%. Возраст от 16 до 50 лет. ВСЕ эти знакомые лечились дома под наблюдением семейного, БЕЗ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ. Так что это не средне -тяжелые формы. Госпитализируют наверное группы риска и у кого есть ухудшения состояния, а так дома...


Двусторонняя полисегментарная пневмония с >30% поражения - это показание для госпитализации и точно не легкое течение. Но брать скоро будут только самых тяжелых, отказывая даже средним и средне-тяжелым, из-за затыка емкости больниц
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Южная Корея всего + 54 новых случая, в Австралии + 23 - чётко опять взяли под контроль, в Китае + 21 всего, в Таиланде + 6, на Тайване + 3 - Какая-то выборочная пандемия
странная статистика, иммунная система во влажных тропиках что ли другая... или их вирус мутировал став более безопасным.

Я смотрел интервью какого то вирусолога он говорил что опасны только новые вирусы, потом мутировав любой вирус становится безопаснее, потому что он сам "не заинтересован" убивать среду своего обитания. Не дословно но смысл был примерно такой.

В общем похоже на правду, вирусов тысячи, а убийц - единицы которые со временем сами исчезают (как испанка в своё время исчезла, вакцин и Ремдесивиров-тамифлю тогда не было). Так что эпопея с ковидом может закончиться раньше, чем изобретут вакцину и вакцинируют золотой миллиард.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:42

  Бывалый написав:
  yama написав:Тест - та ну его нафиг 1500 грн , отдохну на выходные в голове немного проясниться и к работе

В Киеве ПЦР тест: -ДНК лаборатория-700 грн, большие очереди;
-NikoLab-740 грн, результат на 2-4 день

Вы так не уважаете своих коллег по работе, что все равно будете ходить или все равно уже поздно если коронавирус?

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Делают за 36-48 часов.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав: Я смотрел интервью какого то вирусолога он говорил что опасны только новые вирусы, потом мутировав любой вирус становится безопаснее потому что он сам "не заинтересован" убивать среду своего обитания. Не дословно но смысл был примерно такой.


Это имеет значение для вирусов, вызывающих болезни с высокой летальностью. Хотя тоже довольно спорно, и я не вижу примеров такого.
Полиомиелит спустя столетия также опасен, бешенство ни на грамм не стало безопаснее и тд.
Для коронавируса с летальностью 1-3 процента это утверждение тем более не имеет смысла.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По поводу дозы облучения при КТ органов грудной клетки фактические данные, указываются в результатах - 2.13 мЗв
Наверное зависит от аппаратуры.
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