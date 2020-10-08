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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1917191819191920 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 264 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 264 Додано: Суб 10 жов, 2020 12:54 pesikot написав: yama написав: господа ! можете злорадствовать ! свершилось господа ! можете злорадствовать ! свершилось

youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме



В случае реального заболевания энтого персонажа, присоединяюсь к пожеланиям многих ему выздороветь.Хотя более чем уверен, что это наивные Лады и т д просто от доброты душевной не видят умысла подобных вбросов.Могу предположить, что продолжение спектакля будет в том, что ковид, оказывается совсем не страшен и переболеть им раз плюнуть, пару-тройку дней дома отлежаться и усё.Другого я от энтого блогера не жду.Разве что он прочтёт и изменит тактику одурачивания местных наивняков. В случае реального заболевания энтого персонажа, присоединяюсь к пожеланиям многих ему выздороветь.Хотя более чем уверен, что это наивные Лады и т д просто от доброты душевной не видят умысла подобных вбросов.Могу предположить, что продолжение спектакля будет в том, что ковид, оказывается совсем не страшен и переболеть им раз плюнуть, пару-тройку дней дома отлежаться и усё.Другого я от энтого блогера не жду.Разве что он прочтёт и изменит тактику одурачивания местных наивняков. Кучинелли

Повідомлень: 389 З нами з: 30.11.17 Подякував: 108 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 12:57 freeze написав: vitaliian написав: Я смотрел интервью какого то вирусолога он говорил что опасны только новые вирусы, потом мутировав любой вирус становится безопаснее потому что он сам "не заинтересован" убивать среду своего обитания. Не дословно но смысл был примерно такой.



Это имеет значение для вирусов, вызывающих болезни с высокой летальностью. Хотя тоже довольно спорно, и я не вижу примеров такого.

Полиомиелит спустя столетия также опасен, бешенство ни на грамм не стало безопаснее и тд.

Для коронавируса с летальностью 1-3 процента это утверждение тем более не имеет смысла. Это имеет значение для вирусов, вызывающих болезни с высокой летальностью. Хотя тоже довольно спорно, и я не вижу примеров такого.Полиомиелит спустя столетия также опасен, бешенство ни на грамм не стало безопаснее и тд.Для коронавируса с летальностью 1-3 процента это утверждение тем более не имеет смысла.

Кто в теме уже все полгода , и так пркрасно это знают.Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами. Кто в теме уже все полгода , и так пркрасно это знают.Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами. Кучинелли

Повідомлень: 389 З нами з: 30.11.17 Подякував: 108 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 12:58 Кучинелли написав: pesikot написав: yama написав: господа ! можете злорадствовать ! свершилось господа ! можете злорадствовать ! свершилось

youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме



В случае реального заболевания энтого персонажа, присоединяюсь к пожеланиям многих ему выздороветь.Хотя более чем уверен, что это наивные Лады и т д просто от доброты душевной не видят умысла подобных вбросов.Могу предположить, что продолжение спектакля будет в том, что ковид, оказывается совсем не страшен и переболеть им раз плюнуть, пару-тройку дней дома отлежаться и усё.Другого я от энтого блогера не жду.Разве что он прочтёт и изменит тактику одурачивания местных наивняков. В случае реального заболевания энтого персонажа, присоединяюсь к пожеланиям многих ему выздороветь.Хотя более чем уверен, что это наивные Лады и т д просто от доброты душевной не видят умысла подобных вбросов.Могу предположить, что продолжение спектакля будет в том, что ковид, оказывается совсем не страшен и переболеть им раз плюнуть, пару-тройку дней дома отлежаться и усё.Другого я от энтого блогера не жду.Разве что он прочтёт и изменит тактику одурачивания местных наивняков.

А мне он нра,желаю здоровья и удачи ему,а сдающим тесты -негативного)) А мне он нра,желаю здоровья и удачи ему,а сдающим тесты -негативного)) Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Мизантрóп

Повідомлень: 4654 З нами з: 03.12.14 Подякував: 669 раз. Подякували: 814 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 1917191819191920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7246 1659487

ЛОБ Чет 08 жов, 2020 08:42