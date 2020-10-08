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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 12:54
pesikot написав: yama написав:
господа ! можете злорадствовать ! свершилось
youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме
В случае реального заболевания энтого персонажа, присоединяюсь к пожеланиям многих ему выздороветь.Хотя более чем уверен, что это наивные Лады и т д просто от доброты душевной не видят умысла подобных вбросов.Могу предположить, что продолжение спектакля будет в том, что ковид, оказывается совсем не страшен и переболеть им раз плюнуть, пару-тройку дней дома отлежаться и усё.Другого я от энтого блогера не жду.Разве что он прочтёт и изменит тактику одурачивания местных наивняков.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:57
freeze написав:
vitaliian написав: Я смотрел интервью какого то вирусолога он говорил что опасны только новые вирусы, потом мутировав любой вирус становится безопаснее потому что он сам "не заинтересован" убивать среду своего обитания. Не дословно но смысл был примерно такой.
Это имеет значение для вирусов, вызывающих болезни с высокой летальностью. Хотя тоже довольно спорно, и я не вижу примеров такого.
Полиомиелит спустя столетия также опасен, бешенство ни на грамм не стало безопаснее и тд.
Для коронавируса с летальностью 1-3 процента это утверждение тем более не имеет смысла.
Кто в теме уже все полгода , и так пркрасно это знают.Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:58
Кучинелли написав: pesikot написав: yama написав:
господа ! можете злорадствовать ! свершилось
youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме
В случае реального заболевания энтого персонажа, присоединяюсь к пожеланиям многих ему выздороветь.Хотя более чем уверен, что это наивные Лады и т д просто от доброты душевной не видят умысла подобных вбросов.Могу предположить, что продолжение спектакля будет в том, что ковид, оказывается совсем не страшен и переболеть им раз плюнуть, пару-тройку дней дома отлежаться и усё.Другого я от энтого блогера не жду.Разве что он прочтёт и изменит тактику одурачивания местных наивняков.
А мне он нра,желаю здоровья и удачи ему,а сдающим тесты -негативного))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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