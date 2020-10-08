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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 12:54
pesikot написав: yama написав:
господа ! можете злорадствовать ! свершилось
youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме
В случае реального заболевания энтого персонажа, присоединяюсь к пожеланиям многих ему выздороветь.Хотя более чем уверен, что это наивные Лады и т д просто от доброты душевной не видят умысла подобных вбросов.Могу предположить, что продолжение спектакля будет в том, что ковид, оказывается совсем не страшен и переболеть им раз плюнуть, пару-тройку дней дома отлежаться и усё.Другого я от энтого блогера не жду.Разве что он прочтёт и изменит тактику одурачивания местных наивняков.
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Кучинелли
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:57
freeze написав:
vitaliian написав: Я смотрел интервью какого то вирусолога он говорил что опасны только новые вирусы, потом мутировав любой вирус становится безопаснее потому что он сам "не заинтересован" убивать среду своего обитания. Не дословно но смысл был примерно такой.
Это имеет значение для вирусов, вызывающих болезни с высокой летальностью. Хотя тоже довольно спорно, и я не вижу примеров такого.
Полиомиелит спустя столетия также опасен, бешенство ни на грамм не стало безопаснее и тд.
Для коронавируса с летальностью 1-3 процента это утверждение тем более не имеет смысла.
Кто в теме уже все полгода , и так пркрасно это знают.Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:58
Кучинелли написав: pesikot написав: yama написав:
господа ! можете злорадствовать ! свершилось
youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме
В случае реального заболевания энтого персонажа, присоединяюсь к пожеланиям многих ему выздороветь.Хотя более чем уверен, что это наивные Лады и т д просто от доброты душевной не видят умысла подобных вбросов.Могу предположить, что продолжение спектакля будет в том, что ковид, оказывается совсем не страшен и переболеть им раз плюнуть, пару-тройку дней дома отлежаться и усё.Другого я от энтого блогера не жду.Разве что он прочтёт и изменит тактику одурачивания местных наивняков.
А мне он нра,желаю здоровья и удачи ему,а сдающим тесты -негативного))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 13:25
Кучинелли написав:Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами.
Нет примеров, когда вирус вдруг или постепенно сам по себе ослаб. Та же испанка никак не ослабла, просто большая часть населения переболела и выработался к этому штамму тот самый коллективный иммунитет.
Зато есть десятки примеров, когда столетиями вирус никак не слабнет, а иногда и наоборот.
С точки зрения генетики совершенно равновероятны мутации и хорошего, и плохого для человека направления.
Само появление Ковида-19 и есть впечатляющий пример движения от нейтрального к плохому.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 10 жов, 2020 13:35
freeze написав:
Кучинелли написав:Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами.
Нет примеров, когда вирус вдруг или постепенно сам по себе ослаб. Та же испанка никак не ослабла, просто большая часть населения переболела и выработался к этому штамму тот самый коллективный иммунитет. Зато есть десятки примеров, когда столетиями вирус никак не слабнет, а иногда и наоборот.
С точки зрения генетики совершенно равновероятны мутации и хорошего, и плохого для человека направления.
Само появление Ковида-19 и есть впечатляющий пример движения от нейтрального к плохому.
Про выделенное поподробнее, пожалуйста.
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alibob
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Додано: Суб 10 жов, 2020 13:38
alibob написав: freeze написав:
Кучинелли написав:Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами.
Нет примеров, когда вирус вдруг или постепенно сам по себе ослаб. Та же испанка никак не ослабла, просто большая часть населения переболела и выработался к этому штамму тот самый коллективный иммунитет. Зато есть десятки примеров, когда столетиями вирус никак не слабнет, а иногда и наоборот.
С точки зрения генетики совершенно равновероятны мутации и хорошего, и плохого для человека направления.
Само появление Ковида-19 и есть впечатляющий пример движения от нейтрального к плохому.
Про выделенное поподробнее, пожалуйста.
Бешенство, полиомиелит, оспа, ВИЧ, берите дальше по списку вирусных болезней что хотите на выбор. Спустя столетия и десятилетия также опасны как и раньше. Да что-то научились понемногу лечить или подлечивать, на какие-то вирусы сделали вакцины, но сами-то вирусы не стали слабее.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 10 жов, 2020 14:35
В четырех регионах Украины больничные койки заполнены на более чем 70%. Всего в стране заполненность больничных коек первой волны для больных коронавирусной инфекцией составляет 59,4%.
Об свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в субботу, 10 октября.
Так, наиболее загруженными являются больницы:
Донецкой (107,8%);
Одесской (81,1%);
Луганской (81,1%);
Харьковской (72,4%) областей;
В Киеве же этот показатель составляет 69%.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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