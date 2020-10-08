Додано: Суб 10 жов, 2020 14:35

В четырех регионах Украины больничные койки заполнены на более чем 70%. Всего в стране заполненность больничных коек первой волны для больных коронавирусной инфекцией составляет 59,4%.



Об свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в субботу, 10 октября.



Так, наиболее загруженными являются больницы:



Донецкой (107,8%);

Одесской (81,1%);

Луганской (81,1%);

Харьковской (72,4%) областей;

В Киеве же этот показатель составляет 69%.



По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине подтвердились 108 новых смертей пациентов, которые были заражены коронавирусом.



Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.



Так, всего с начала эпидемии скончались 4 887 человек. За сутки показатель увеличился на 108 человек, что является новым антирекордом. Предыдущий был установлен в четверг, 8 октября. Тогда от коронавируса умерли 93 человека.



Больше всего за сутки скончалось пациентов в Днепропетровской области – 22 человека. На втором месте Львовская область – умерли 9 людей.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat