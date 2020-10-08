youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме
В случае реального заболевания энтого персонажа, присоединяюсь к пожеланиям многих ему выздороветь.Хотя более чем уверен, что это наивные Лады и т д просто от доброты душевной не видят умысла подобных вбросов.Могу предположить, что продолжение спектакля будет в том, что ковид, оказывается совсем не страшен и переболеть им раз плюнуть, пару-тройку дней дома отлежаться и усё.Другого я от энтого блогера не жду.Разве что он прочтёт и изменит тактику одурачивания местных наивняков.
vitaliian написав: Я смотрел интервью какого то вирусолога он говорил что опасны только новые вирусы, потом мутировав любой вирус становится безопаснее потому что он сам "не заинтересован" убивать среду своего обитания. Не дословно но смысл был примерно такой.
Это имеет значение для вирусов, вызывающих болезни с высокой летальностью. Хотя тоже довольно спорно, и я не вижу примеров такого. Полиомиелит спустя столетия также опасен, бешенство ни на грамм не стало безопаснее и тд. Для коронавируса с летальностью 1-3 процента это утверждение тем более не имеет смысла.
Кто в теме уже все полгода , и так пркрасно это знают.Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами.
youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме
В случае реального заболевания энтого персонажа, присоединяюсь к пожеланиям многих ему выздороветь.Хотя более чем уверен, что это наивные Лады и т д просто от доброты душевной не видят умысла подобных вбросов.Могу предположить, что продолжение спектакля будет в том, что ковид, оказывается совсем не страшен и переболеть им раз плюнуть, пару-тройку дней дома отлежаться и усё.Другого я от энтого блогера не жду.Разве что он прочтёт и изменит тактику одурачивания местных наивняков.
А мне он нра,желаю здоровья и удачи ему,а сдающим тесты -негативного))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Кучинелли написав:Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами.
Нет примеров, когда вирус вдруг или постепенно сам по себе ослаб. Та же испанка никак не ослабла, просто большая часть населения переболела и выработался к этому штамму тот самый коллективный иммунитет. Зато есть десятки примеров, когда столетиями вирус никак не слабнет, а иногда и наоборот. С точки зрения генетики совершенно равновероятны мутации и хорошего, и плохого для человека направления. Само появление Ковида-19 и есть впечатляющий пример движения от нейтрального к плохому.
Кучинелли написав:Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами.
Нет примеров, когда вирус вдруг или постепенно сам по себе ослаб. Та же испанка никак не ослабла, просто большая часть населения переболела и выработался к этому штамму тот самый коллективный иммунитет. Зато есть десятки примеров, когда столетиями вирус никак не слабнет, а иногда и наоборот. С точки зрения генетики совершенно равновероятны мутации и хорошего, и плохого для человека направления. Само появление Ковида-19 и есть впечатляющий пример движения от нейтрального к плохому.
Кучинелли написав:Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.Это простыми словами.
Нет примеров, когда вирус вдруг или постепенно сам по себе ослаб. Та же испанка никак не ослабла, просто большая часть населения переболела и выработался к этому штамму тот самый коллективный иммунитет. Зато есть десятки примеров, когда столетиями вирус никак не слабнет, а иногда и наоборот. С точки зрения генетики совершенно равновероятны мутации и хорошего, и плохого для человека направления. Само появление Ковида-19 и есть впечатляющий пример движения от нейтрального к плохому.
Про выделенное поподробнее, пожалуйста.
Бешенство, полиомиелит, оспа, ВИЧ, берите дальше по списку вирусных болезней что хотите на выбор. Спустя столетия и десятилетия также опасны как и раньше. Да что-то научились понемногу лечить или подлечивать, на какие-то вирусы сделали вакцины, но сами-то вирусы не стали слабее.
В четырех регионах Украины больничные койки заполнены на более чем 70%. Всего в стране заполненность больничных коек первой волны для больных коронавирусной инфекцией составляет 59,4%.
Об свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в субботу, 10 октября.
Так, наиболее загруженными являются больницы:
Донецкой (107,8%); Одесской (81,1%); Луганской (81,1%); Харьковской (72,4%) областей; В Киеве же этот показатель составляет 69%.
По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине подтвердились 108 новых смертей пациентов, которые были заражены коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Так, всего с начала эпидемии скончались 4 887 человек. За сутки показатель увеличился на 108 человек, что является новым антирекордом. Предыдущий был установлен в четверг, 8 октября. Тогда от коронавируса умерли 93 человека.
Больше всего за сутки скончалось пациентов в Днепропетровской области – 22 человека. На втором месте Львовская область – умерли 9 людей.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Українські медики отримали у 2,5 рази менше доплат з коронавірусного фонду ніж силовики https://enovosty.com/uk/news_society-uk ... h-siloviki Із доплат бюджетникам, які працюють над “ліквідацією Covid-19”, медикам виділили 901,2 млн грн доплат і надбавок. Із них 265,5 млн надійшло буквально в останні дні – вже після 1 жовтня. Поліцейські, Нацгвардія та ДПСУ отримали у 2,5 рази більше – 2,444 млрд грн на доплати. Тобто правоохоронці отримали вже понад 96% від коштів фонду, призначених на доплати для них. При цьому доплати медпрацівникам у закладах охорони здоров’я МВС профінансовані на три чверті (74,4%), тоді як в решті медзакладів – лише на 15%.Але міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже попросив в уряду додатково ще майже 2 млрд грн на доплати правоохоронцям.
Кучинелли написав:Вирус склонен приспосабливаться, чтобы его не убивали.Для этого он сам должен перестать убивать.
Не треба приписувати вірусу пристосуванство, наче якимось безпринципним політикам. Вірус живе коротко, швидко мутує. Агресивніші форми, які завалять господаря менше поширяться. Більш м'які відповідно мають вищі шанси на розмноження. Мутації можуть бути в різні боки.
Українські медики отримали у 2,5 рази менше доплат з коронавірусного фонду ніж силовики https://enovosty.com/uk/news_society-uk ... h-siloviki Із доплат бюджетникам, які працюють над “ліквідацією Covid-19”, медикам виділили 901,2 млн грн доплат і надбавок. Із них 265,5 млн надійшло буквально в останні дні – вже після 1 жовтня. Поліцейські, Нацгвардія та ДПСУ отримали у 2,5 рази більше – 2,444 млрд грн на доплати. Тобто правоохоронці отримали вже понад 96% від коштів фонду, призначених на доплати для них. При цьому доплати медпрацівникам у закладах охорони здоров’я МВС профінансовані на три чверті (74,4%), тоді як в решті медзакладів – лише на 15%.Але міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже попросив в уряду додатково ще майже 2 млрд грн на доплати правоохоронцям.
АТО-2. Там тоже МВД и нацгвардия получали больше, чем ВСУ, по крайней мере поначалу. Соответственно тоже возникал вопрос "кто с кем воюет"?
#Слухи Наш источник из МОЗ сообщает, что если сейчас не остановить эпидемию, то в декабре, в Украине общее число инфицированных достигнет миллиона заболевших коронавирусом.