Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1918191919201921 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 264 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 264 Додано: Суб 10 жов, 2020 17:33 Ой+ написав: Агресивніші форми, які завалять господаря менше поширяться. Більш м'які відповідно мають вищі шанси на розмноження. Мутації можуть бути в різні боки. Агресивніші форми, які завалять господаря менше поширяться. Більш м'які відповідно мають вищі шанси на розмноження. Мутації можуть бути в різні боки.



На самом деле главное в продвижении мутаций вируса это не то, останется больной человек жив или умрёт, главное коэффициент распространения - идеал - длительный период вирусемии или легкость заражения других людей от больного человека, а лучше два этих свойства в одном.

Например, идеальный убийца, вирус ВИЧ, всегда приводит к смерти(без лечения), и за десятилетия абсолютно не изменил своего убийственного свойства.

Оспа тысячелетия косила людей с огромной летальностью. И выражаясь языком ютуба, совершенно не парилась, что до половины заболевших многие столетия умирали. И в 1978 году лаборант небрежно поработала с культурой оспы в пробирке, и тоже быстро умерла как и тысячу лет назад многие люди. На самом деле главное в продвижении мутаций вируса это не то, останется больной человек жив или умрёт, главное коэффициент распространения - идеал - длительный период вирусемии или легкость заражения других людей от больного человека, а лучше два этих свойства в одном.Например, идеальный убийца, вирус ВИЧ, всегда приводит к смерти(без лечения), и за десятилетия абсолютно не изменил своего убийственного свойства.Оспа тысячелетия косила людей с огромной летальностью. И выражаясь языком ютуба, совершенно не парилась, что до половины заболевших многие столетия умирали. И в 1978 году лаборант небрежно поработала с культурой оспы в пробирке, и тоже быстро умерла как и тысячу лет назад многие люди. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18637 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4466 раз. Подякували: 7202 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 17:33 Вкладчик1234



Давно хотел тебе сказать. что абсолютно бесспорно твоё назойливое возмущение от распила средств. выделяемых на ковид.Но ведь нужно понимать. что это к медицинской стороне вопроса никак не относится.И вообще распил, дерибан и коррупция присутствуют на каждом шагу.С этим никто не спорит.От верхних инстанция до нижних в нашей стране только этим и занимаются.у меня когда председатель кооператива что то делает. то я отчётливо вижу, как пилятся собранные средства.На работе начальник выписывал сверх премии с оговоркой вернуть наличкой. мол для нужд(чьих?).И т д и т п.Так ВЕЗДЕ.Но ещё раз - ты пойми. что к медицинской проблеме это имеет только косвенное отношение. Кучинелли

Повідомлень: 391 З нами з: 30.11.17 Подякував: 108 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 18:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Второй сезон-волна будет явно интересней по причине массовой вовлечённости зрителей и интерактивности сериала. Второй сезон-волна будет явно интересней по причине массовой вовлечённости зрителей и интерактивности сериала.



Піднадоїсть сюжет, треба нові повороти.

А в цей час:



На піку епідемії інфіковано було більше 50% населення міста (Манаус), причому майже миттєво — в межах одного-двох «циклів репродукції» вірусу, що становлять близько двох тижнів. Смертність сягнула майже 0.25%.

Україна зараз перебуває в розпалі експоненційної фази першої хвилі епідемії. Ми відстаємо від Європи на 4−5 місяців і переживаємо той етап, який був у пріснопам'ятного Бергамо в квітні.

Карантинних заходів в Україні на сьогодні немає жодних. Клоунада з кольоровими карантинними зонами годиться хіба що для роздування щік та імітації бурхливої активності Кабміном. Потужності тестування безнадійно відстали від динаміки кількості нових випадків.

З огляду на ганебно низький рівень тестування, недоступність безкоштовних тестів для більшості населення і цілковитий хаос у первинній діагностиці, реальне число має бути більшим у 10−20 разів. Тобто можна очікувати, що в реальності хворіють або вже перехворіли від 2 до 5 млн осіб.

Якщо орієнтуватися на приклад Бразилії, то експоненціальний спалах завершиться на показнику 20−25 млн тих, хто перехворів (50−60% населення). До завершення жахіття нам залишився ще цілий порядок величини. Якщо зараз у вашому оточенні 2−3 знайомих з COVID-19, то наприкінці епідемії їх буде 20−30, включаючи з великою ймовірністю вас самих і ваших близьких.

Якщо наша влада так нічого і не зробить (а шанси на це практично нульові), то може вийде так, що Україні не надто і знадобиться вакцина від COVID-19. На той час, коли вона з’явиться (а це весна-літо 2021 року), у нас може бути вже сформовано колективний імунітет за бразильським сценарієм. Заплатимо ми за це приблизно сотнею тисяч людських життів, повним колапсом медицини та непрогнозованими наслідками паніки, яка з великою ймовірністю виникне ближче до піку епідемії, коли навіть до найтупоголовіших дебілів дійде, що COVID-19 — це не страшилки МОЗівських некомпетентних невдах, а реальна смертельна небезпека. https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-u ... ource=site Найближчим аналогом нашої ситуації є Бразилія — саме там вдалося провести найповніші на сьогодні наукові дослідження розвитку епідемії в ситуації практично цілковитого ігнорування будь-яких карантинних заходів.На піку епідемії інфіковано було більше 50% населення міста (Манаус), причому майже миттєво — в межах одного-двох «циклів репродукції» вірусу, що становлять близько двох тижнів. Смертність сягнула майже 0.25%.Україна зараз перебуває в розпалі експоненційної фази першої хвилі епідемії. Ми відстаємо від Європи на 4−5 місяців і переживаємо той етап, який був у пріснопам'ятного Бергамо в квітні.Карантинних заходів в Україні на сьогодні немає жодних. Клоунада з кольоровими карантинними зонами годиться хіба що для роздування щік та імітації бурхливої активності Кабміном. Потужності тестування безнадійно відстали від динаміки кількості нових випадків.З огляду на ганебно низький рівень тестування, недоступність безкоштовних тестів для більшості населення і цілковитий хаос у первинній діагностиці, реальне число має бути більшим у 10−20 разів. Тобто можна очікувати, що в реальності хворіють або вже перехворіли від 2 до 5 млн осіб.Якщо орієнтуватися на приклад Бразилії, то експоненціальний спалах завершиться на показнику 20−25 млн тих, хто перехворів (50−60% населення). До завершення жахіття нам залишився ще цілий порядок величини. Якщо зараз у вашому оточенні 2−3 знайомих з COVID-19, то наприкінці епідемії їх буде 20−30, включаючи з великою ймовірністю вас самих і ваших близьких.Якщо наша влада так нічого і не зробить (а шанси на це практично нульові), то може вийде так, що Україні не надто і знадобиться вакцина від COVID-19. На той час, коли вона з’явиться (а це весна-літо 2021 року), у нас може бути вже сформовано колективний імунітет за бразильським сценарієм. Заплатимо ми за це приблизно сотнею тисяч людських життів, повним колапсом медицини та непрогнозованими наслідками паніки, яка з великою ймовірністю виникне ближче до піку епідемії, коли навіть до найтупоголовіших дебілів дійде, що COVID-19 — це не страшилки МОЗівських некомпетентних невдах, а реальна смертельна небезпека. Піднадоїсть сюжет, треба нові повороти.А в цей час: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3720 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 460 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1918191919201921 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 723 , 724 , 725

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7246 1659534

ЛОБ Чет 08 жов, 2020 08:42