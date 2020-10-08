Ой+ написав:Агресивніші форми, які завалять господаря менше поширяться. Більш м'які відповідно мають вищі шанси на розмноження. Мутації можуть бути в різні боки.
На самом деле главное в продвижении мутаций вируса это не то, останется больной человек жив или умрёт, главное коэффициент распространения - идеал - длительный период вирусемии или легкость заражения других людей от больного человека, а лучше два этих свойства в одном. Например, идеальный убийца, вирус ВИЧ, всегда приводит к смерти(без лечения), и за десятилетия абсолютно не изменил своего убийственного свойства. Оспа тысячелетия косила людей с огромной летальностью. И выражаясь языком ютуба, совершенно не парилась, что до половины заболевших многие столетия умирали. И в 1978 году лаборант небрежно поработала с культурой оспы в пробирке, и тоже быстро умерла как и тысячу лет назад многие люди.
Давно хотел тебе сказать. что абсолютно бесспорно твоё назойливое возмущение от распила средств. выделяемых на ковид.Но ведь нужно понимать. что это к медицинской стороне вопроса никак не относится.И вообще распил, дерибан и коррупция присутствуют на каждом шагу.С этим никто не спорит.От верхних инстанция до нижних в нашей стране только этим и занимаются.у меня когда председатель кооператива что то делает. то я отчётливо вижу, как пилятся собранные средства.На работе начальник выписывал сверх премии с оговоркой вернуть наличкой. мол для нужд(чьих?).И т д и т п.Так ВЕЗДЕ.Но ещё раз - ты пойми. что к медицинской проблеме это имеет только косвенное отношение.
freeze написав:Второй сезон-волна будет явно интересней по причине массовой вовлечённости зрителей и интерактивности сериала.
Піднадоїсть сюжет, треба нові повороти. А в цей час:
Найближчим аналогом нашої ситуації є Бразилія — саме там вдалося провести найповніші на сьогодні наукові дослідження розвитку епідемії в ситуації практично цілковитого ігнорування будь-яких карантинних заходів. На піку епідемії інфіковано було більше 50% населення міста (Манаус), причому майже миттєво — в межах одного-двох «циклів репродукції» вірусу, що становлять близько двох тижнів. Смертність сягнула майже 0.25%. Україна зараз перебуває в розпалі експоненційної фази першої хвилі епідемії. Ми відстаємо від Європи на 4−5 місяців і переживаємо той етап, який був у пріснопам'ятного Бергамо в квітні. Карантинних заходів в Україні на сьогодні немає жодних. Клоунада з кольоровими карантинними зонами годиться хіба що для роздування щік та імітації бурхливої активності Кабміном. Потужності тестування безнадійно відстали від динаміки кількості нових випадків. З огляду на ганебно низький рівень тестування, недоступність безкоштовних тестів для більшості населення і цілковитий хаос у первинній діагностиці, реальне число має бути більшим у 10−20 разів. Тобто можна очікувати, що в реальності хворіють або вже перехворіли від 2 до 5 млн осіб. Якщо орієнтуватися на приклад Бразилії, то експоненціальний спалах завершиться на показнику 20−25 млн тих, хто перехворів (50−60% населення). До завершення жахіття нам залишився ще цілий порядок величини. Якщо зараз у вашому оточенні 2−3 знайомих з COVID-19, то наприкінці епідемії їх буде 20−30, включаючи з великою ймовірністю вас самих і ваших близьких. Якщо наша влада так нічого і не зробить (а шанси на це практично нульові), то може вийде так, що Україні не надто і знадобиться вакцина від COVID-19. На той час, коли вона з’явиться (а це весна-літо 2021 року), у нас може бути вже сформовано колективний імунітет за бразильським сценарієм. Заплатимо ми за це приблизно сотнею тисяч людських життів, повним колапсом медицини та непрогнозованими наслідками паніки, яка з великою ймовірністю виникне ближче до піку епідемії, коли навіть до найтупоголовіших дебілів дійде, що COVID-19 — це не страшилки МОЗівських некомпетентних невдах, а реальна смертельна небезпека. https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-u ... ource=site