Ой+ написав:Агресивніші форми, які завалять господаря менше поширяться. Більш м'які відповідно мають вищі шанси на розмноження. Мутації можуть бути в різні боки.
На самом деле главное в продвижении мутаций вируса это не то, останется больной человек жив или умрёт, главное коэффициент распространения - идеал - длительный период вирусемии или легкость заражения других людей от больного человека, а лучше два этих свойства в одном. Например, идеальный убийца, вирус ВИЧ, всегда приводит к смерти(без лечения), и за десятилетия абсолютно не изменил своего убийственного свойства. Оспа тысячелетия косила людей с огромной летальностью. И выражаясь языком ютуба, совершенно не парилась, что до половины заболевших многие столетия умирали. И в 1978 году лаборант небрежно поработала с культурой оспы в пробирке, и тоже быстро умерла как и тысячу лет назад многие люди.
Давно хотел тебе сказать. что абсолютно бесспорно твоё назойливое возмущение от распила средств. выделяемых на ковид.Но ведь нужно понимать. что это к медицинской стороне вопроса никак не относится.И вообще распил, дерибан и коррупция присутствуют на каждом шагу.С этим никто не спорит.От верхних инстанция до нижних в нашей стране только этим и занимаются.у меня когда председатель кооператива что то делает. то я отчётливо вижу, как пилятся собранные средства.На работе начальник выписывал сверх премии с оговоркой вернуть наличкой. мол для нужд(чьих?).И т д и т п.Так ВЕЗДЕ.Но ещё раз - ты пойми. что к медицинской проблеме это имеет только косвенное отношение.
freeze написав:Второй сезон-волна будет явно интересней по причине массовой вовлечённости зрителей и интерактивности сериала.
Піднадоїсть сюжет, треба нові повороти. А в цей час:
Найближчим аналогом нашої ситуації є Бразилія — саме там вдалося провести найповніші на сьогодні наукові дослідження розвитку епідемії в ситуації практично цілковитого ігнорування будь-яких карантинних заходів. На піку епідемії інфіковано було більше 50% населення міста (Манаус), причому майже миттєво — в межах одного-двох «циклів репродукції» вірусу, що становлять близько двох тижнів. Смертність сягнула майже 0.25%. Україна зараз перебуває в розпалі експоненційної фази першої хвилі епідемії. Ми відстаємо від Європи на 4−5 місяців і переживаємо той етап, який був у пріснопам'ятного Бергамо в квітні. Карантинних заходів в Україні на сьогодні немає жодних. Клоунада з кольоровими карантинними зонами годиться хіба що для роздування щік та імітації бурхливої активності Кабміном. Потужності тестування безнадійно відстали від динаміки кількості нових випадків. З огляду на ганебно низький рівень тестування, недоступність безкоштовних тестів для більшості населення і цілковитий хаос у первинній діагностиці, реальне число має бути більшим у 10−20 разів. Тобто можна очікувати, що в реальності хворіють або вже перехворіли від 2 до 5 млн осіб. Якщо орієнтуватися на приклад Бразилії, то експоненціальний спалах завершиться на показнику 20−25 млн тих, хто перехворів (50−60% населення). До завершення жахіття нам залишився ще цілий порядок величини. Якщо зараз у вашому оточенні 2−3 знайомих з COVID-19, то наприкінці епідемії їх буде 20−30, включаючи з великою ймовірністю вас самих і ваших близьких. Якщо наша влада так нічого і не зробить (а шанси на це практично нульові), то може вийде так, що Україні не надто і знадобиться вакцина від COVID-19. На той час, коли вона з’явиться (а це весна-літо 2021 року), у нас може бути вже сформовано колективний імунітет за бразильським сценарієм. Заплатимо ми за це приблизно сотнею тисяч людських життів, повним колапсом медицини та непрогнозованими наслідками паніки, яка з великою ймовірністю виникне ближче до піку епідемії, коли навіть до найтупоголовіших дебілів дійде, що COVID-19 — це не страшилки МОЗівських некомпетентних невдах, а реальна смертельна небезпека. https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-u ... ource=site
Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні. Про це він написав у своєму телеграм-каналі у суботу.
“Міносвіти спільно з МОЗ постійно моніторять ситуацію з поширення коронавірусної хвороби, зокрема і в закладах освіти. Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей”, - написав Шкарлет.
“Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО”, - закликав в.о. міністра.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Кучинелли написав:Давно хотел тебе сказать. что абсолютно бесспорно твоё назойливое возмущение от распила средств. выделяемых на ковид.Но ведь нужно понимать. что это к медицинской стороне вопроса никак не относится.И вообще распил, дерибан и коррупция присутствуют на каждом шагу.С этим никто не спорит.От верхних инстанция до нижних в нашей стране только этим и занимаются.у меня когда председатель кооператива что то делает. то я отчётливо вижу, как пилятся собранные средства.На работе начальник выписывал сверх премии с оговоркой вернуть наличкой. мол для нужд(чьих?).И т д и т п.Так ВЕЗДЕ.Но ещё раз - ты пойми. что к медицинской проблеме это имеет только косвенное отношение.
С медицинской точки зрения - "мы слишком мало знаем о вирусе". Это раз. Лечение "методом тыка" - тяжело назвать "медициной". Финансовая сторона "борьбы с ковидом" - такая же, как и остальные. И о ней есть более чёткая инфо, чем о "медицинской стороне". Соответственно, её можно и нужно обсуждать. Это два.
А то когда хочется увидеть достоверную информацию, статистику, методики лечения, просто информацию о вирусе (достоверную, а не гадания "экспертов") - то всё упирается в "денег нет". Но проблема в том, что и с деньгами - результатов нет. Так может проблема не в деньгах, не в самом вирусе, а ещё в чём-то?
Вкладчик1234 написав:Но проблема в том, что и с деньгами - результатов нет.
С деньгами есть результаты - несколько десятков тысяч долларов за раствор антител как Трампу, и иди живи бодрячком дальше. Вбухали миллиарды в разные вакцины, в худшем случае с весны, а может и раньше, начнётся массовая вакцинация, и проблема коронавируса уйдет на третий план. Не знаю какие еще Вы проблемы ищете.
И я говорил "о деньгах" в контексте Украины. Сколько там десятков миллиардов "короновирусный фонд"? Сколько потрачено непосредственно на борьбу с короной? Какой результат? Эффективно ли потрачены деньги? Кто виноват?
Вкладчик1234 написав:И я говорил "о деньгах" в контексте Украины. Сколько там десятков миллиардов "короновирусный фонд"? Сколько потрачено непосредственно на борьбу с короной? Какой результат? Эффективно ли потрачены деньги? Кто виноват?
А причём здесь коронавирус ? Борьба с коррупцией вероятно это тема другой ветки. Не было бы коронавируса воровали бы под другим лозунгом. Значит дело не в коронавирусе, а в привычке воровать.
freeze написав:А причём здесь коронавирус ? Борьба с коррупцией вероятно это тема другой ветки. Не было бы коронавируса воровали бы под другим лозунгом. Значит дело не в коронавирусе, а в привычке воровать.
Фонд же "короновирусный"? И с короной "бороться как-то надо? И для этого нужны деньги. И коррупция этому мешает