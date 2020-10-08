Более 30% случаев заражения коронавирусом в Великобритании на протяжении последних недель среди молодежи до 30 лет связаны с посещением пабов и ресторанов. Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, передает The Guardian.
По словам Уитти, если к этим цифрам добавить заболевших COVID-19 сотрудников заведений общепита, то на рестораны и кафе приходится до 40% всех подтвержденных случаев среди молодых людей. ........ ...власти страны на полгода продлили действующие в связи с эпидемией коронавируса ограничения. Полномасштабного карантина в стране не стали вводить, но запретили массовые свадьбы и поминальные мероприятия, ограничили число зрителей на спортивных соревнованиях. В барах и ресторанах разрешили обслуживать посетителей исключительно за столиками, а сами заведения должны закрываться в 22:00. Кроме того, всех пассажиров общественного транспорта и такси, посетителей магазинов, постояльцев отелей обязали носить маски.
Вкладчик1234 написав:И я говорил "о деньгах" в контексте Украины. Сколько там десятков миллиардов "короновирусный фонд"? Сколько потрачено непосредственно на борьбу с короной? Какой результат? Эффективно ли потрачены деньги? Кто виноват?
А безумный и не эффективный карантин ? кто создал 500 000 новых рабочих мест ? кто кричал про пик 500 человек в месяц ? кто-то за все это ответит ?