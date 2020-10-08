RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1919192019211922

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 265
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 01:16

  airmax78 написав:Да, но обычно, в Испании ледовые арены под морги не задействуют.

Вищий суд Мадрида скасував рішення МОЗ Іспанії про закриття столиці на карантин:

https://zib.com.ua/ua/144902-v_ispanii_ ... olici.html

https://english.elpais.com/society/2020 ... tions.html
Igneus
 
Повідомлень: 729
З нами з: 29.08.18
Подякував: 304 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 01:33

Более 30% случаев заражения коронавирусом в Великобритании на протяжении последних недель среди молодежи до 30 лет связаны с посещением пабов и ресторанов. Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, передает The Guardian.

По словам Уитти, если к этим цифрам добавить заболевших COVID-19 сотрудников заведений общепита, то на рестораны и кафе приходится до 40% всех подтвержденных случаев среди молодых людей.
........
...власти страны на полгода продлили действующие в связи с эпидемией коронавируса ограничения. Полномасштабного карантина в стране не стали вводить, но запретили массовые свадьбы и поминальные мероприятия, ограничили число зрителей на спортивных соревнованиях. В барах и ресторанах разрешили обслуживать посетителей исключительно за столиками, а сами заведения должны закрываться в 22:00. Кроме того, всех пассажиров общественного транспорта и такси, посетителей магазинов, постояльцев отелей обязали носить маски.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146644-v-britanii-nazvali-paby-i-restorany-ochagami-rasprostraneniya-covid#ixzz6aVhAWiuR
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17318
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4555 раз.
Подякували: 4237 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 05:30

  ЛАД написав:Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, передает The Guardian.

Вероятно, что самоизоляция в марте ему не помогла:
https://russian.rt.com/world/news/73255 ... oronavirus
Igneus
 
Повідомлень: 729
З нами з: 29.08.18
Подякував: 304 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 09:04

  Вкладчик1234 написав:И я говорил "о деньгах" в контексте Украины.
Сколько там десятков миллиардов "короновирусный фонд"?
Сколько потрачено непосредственно на борьбу с короной?
Какой результат?
Эффективно ли потрачены деньги? Кто виноват?


А безумный и не эффективный карантин ?
кто создал 500 000 новых рабочих мест ?
кто кричал про пик 500 человек в месяц ?
кто-то за все это ответит ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 685
З нами з: 22.07.11
Подякував: 254 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 09:22

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:С деньгами есть результаты - несколько десятков тысяч долларов за раствор антител как Трампу, и иди живи бодрячком дальше.

Переболеть "без симптомов" - бесплатно :)

Именно так и происходит у 80 % хомо сапиенс, и это в принципе своего рода поощрение от природы за правильный докороновирусный образ жизни плюс хорошая с точки зрения вида наследственность.
Пенсионер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 13.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 09:29

  Пенсионер написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:С деньгами есть результаты - несколько десятков тысяч долларов за раствор антител как Трампу, и иди живи бодрячком дальше.

Переболеть "без симптомов" - бесплатно :)

Именно так и происходит у 80 % хомо сапиенс, и это в принципе своего рода поощрение от природы за правильный докороновирусный образ жизни плюс хорошая с точки зрения вида наследственность.


Другими словами, тяжелое течение болезни и смерть от короновируса это своего рода справедливая расплата за избыточный по меркам средних веков возраст и генетическую дефектность 20% населения, верно?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3494
З нами з: 14.03.06
Подякував: 229 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 09:41

По "новейшим данным" оказывается, что при ковиде хорошо помогает старый конечный бромгексин - https://kurs.com.ua/novost/224556-koronavirus-i-bromgeksin-obnadezhivajushie-rezultati. Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17318
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4555 раз.
Подякували: 4237 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1919192019211922
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1659625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3425)
11.10.2020 09:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.