ЛАД написав:Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.
Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.
Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ?
Я был заболел с двумя родственниками ещё в начале августа. У всех уже симптомы прошли. У меня до сих пор на третий месяц периодический кашель с выделением мокроты (попал в ту кагорту, у которых кашель до 4 месяцев). Болезнь у меня протекала тяжелее всех, правда. Никакие муколитики не помогают от кашля. Кстати, у нас в городе лечат лекарствами от Спида. Стоимость лечения 20 тыс. грн в сутки. Говорят, иногда доходят спец средства из Евросоюза (из Германии в основном) по спец програмам.
Востаннє редагувалось promyshlennik в Нед 11 жов, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.
Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.
Тогда не понимаю доктора Петрика вместе с иранцами. Захотелось просто прокукаоекать?
Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ?
Вчера в 14.58 заходил на форум, но что-то ничего не написал. Yama, ждём Ваших сообщений.
promyshlennik написав:Никакие муколитики не помогают от кашля.
Муколитики собственно не от кашля как симптома, это распространённое заблуждение, муколитики скорее для кашля, позволяют продуктивно, не надрываясь откашливаться, выводя мокроту и всё ненужное, что скапливается в лёгких. А от кашля совсем другие механизмы действуют.