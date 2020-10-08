Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1920192119221923 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 265 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 265 Додано: Нед 11 жов, 2020 11:52 freeze написав: ЛАД написав: Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек. Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.



Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.



Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ? Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ?

Я был заболел с двумя родственниками ещё в начале августа. У всех уже симптомы прошли. У меня до сих пор на третий месяц периодический кашель с выделением мокроты (попал в ту кагорту, у которых кашель до 4 месяцев). Болезнь у меня протекала тяжелее всех, правда. Никакие муколитики не помогают от кашля.

Кстати, у нас в городе лечат лекарствами от Спида. Стоимость лечения 20 тыс. грн в сутки. Говорят, иногда доходят спец средства из Евросоюза (из Германии в основном) по спец програмам. Я был заболел с двумя родственниками ещё в начале августа. У всех уже симптомы прошли. У меня до сих пор на третий месяц периодический кашель с выделением мокроты (попал в ту кагорту, у которых кашель до 4 месяцев). Болезнь у меня протекала тяжелее всех, правда. Никакие муколитики не помогают от кашля.Кстати, у нас в городе лечат лекарствами от Спида. Стоимость лечения 20 тыс. грн в сутки. Говорят, иногда доходят спец средства из Евросоюза (из Германии в основном) по спец програмам. Востаннє редагувалось promyshlennik в Нед 11 жов, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз. promyshlennik Повідомлень: 60 З нами з: 27.02.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 33 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 11:53 freeze написав: ЛАД написав: Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек. Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.



Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.

Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.

Тогда не понимаю доктора Петрика вместе с иранцами. Захотелось просто прокукаоекать?



Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ?

Вчера в 14.58 заходил на форум, но что-то ничего не написал.

Yama, ждём Ваших сообщений. Тогда не понимаю доктора Петрика вместе с иранцами. Захотелось просто прокукаоекать?Вчера в 14.58 заходил на форум, но что-то ничего не написал., ждём Ваших сообщений. ЛАД 2 Повідомлень: 17319 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4555 раз. Подякували: 4237 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 12:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире Я жив,мне хорошо Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Мизантрóп

Повідомлень: 4665 З нами з: 03.12.14 Подякував: 672 раз. Подякували: 814 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 12:57

Похоже Трамп заразил множество людей, зная о своем диагнозе. Schmit

Повідомлень: 1705 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 13:04 promyshlennik написав: Никакие муколитики не помогают от кашля. Никакие муколитики не помогают от кашля.



Муколитики собственно не от кашля как симптома, это распространённое заблуждение, муколитики скорее для кашля, позволяют продуктивно, не надрываясь откашливаться, выводя мокроту и всё ненужное, что скапливается в лёгких.

А от кашля совсем другие механизмы действуют. Муколитики собственно не от кашля как симптома, это распространённое заблуждение, муколитики скорее для кашля, позволяют продуктивно, не надрываясь откашливаться, выводя мокроту и всё ненужное, что скапливается в лёгких.А от кашля совсем другие механизмы действуют. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18644 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4469 раз. Подякували: 7203 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1920192119221923 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: yama і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 723 , 724 , 725

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7246 1659650

ЛОБ Чет 08 жов, 2020 08:42