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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1921192219231924> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 266 Додано: Нед 11 жов, 2020 11:52 freeze написав: ЛАД написав: Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек. Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.



Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.



Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ? Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ?

Я был заболел с двумя родственниками ещё в начале августа. У всех уже симптомы прошли. У меня до сих пор на третий месяц периодический кашель с выделением мокроты (попал в ту кагорту, у которых кашель до 4 месяцев). Болезнь у меня протекала тяжелее всех, правда. Никакие муколитики не помогают от кашля.

Кстати, у нас в городе лечат лекарствами от Спида. Стоимость лечения 20 тыс. грн в сутки. Говорят, иногда доходят спец средства из Евросоюза (из Германии в основном) по спец програмам. Я был заболел с двумя родственниками ещё в начале августа. У всех уже симптомы прошли. У меня до сих пор на третий месяц периодический кашель с выделением мокроты (попал в ту кагорту, у которых кашель до 4 месяцев). Болезнь у меня протекала тяжелее всех, правда. Никакие муколитики не помогают от кашля.Кстати, у нас в городе лечат лекарствами от Спида. Стоимость лечения 20 тыс. грн в сутки. Говорят, иногда доходят спец средства из Евросоюза (из Германии в основном) по спец програмам. Востаннє редагувалось promyshlennik в Нед 11 жов, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз. promyshlennik Повідомлень: 60 З нами з: 27.02.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 33 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 11:53 freeze написав: ЛАД написав: Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек. Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.



Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.

Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.

Тогда не понимаю доктора Петрика вместе с иранцами. Захотелось просто прокукаоекать?



Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ?

Вчера в 14.58 заходил на форум, но что-то ничего не написал.

Yama, ждём Ваших сообщений. Тогда не понимаю доктора Петрика вместе с иранцами. Захотелось просто прокукаоекать?Вчера в 14.58 заходил на форум, но что-то ничего не написал., ждём Ваших сообщений. ЛАД 2 Повідомлень: 17321 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4556 раз. Подякували: 4239 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 12:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире Я жив,мне хорошо Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Мизантрóп

Повідомлень: 4665 З нами з: 03.12.14 Подякував: 672 раз. Подякували: 815 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 12:57

Похоже Трамп заразил множество людей, зная о своем диагнозе. Schmit

Повідомлень: 1705 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 13:04 promyshlennik написав: Никакие муколитики не помогают от кашля. Никакие муколитики не помогают от кашля.



Муколитики собственно не от кашля как симптома, это распространённое заблуждение, муколитики скорее для кашля, позволяют продуктивно, не надрываясь откашливаться, выводя мокроту и всё ненужное, что скапливается в лёгких.

А от кашля совсем другие механизмы действуют. Муколитики собственно не от кашля как симптома, это распространённое заблуждение, муколитики скорее для кашля, позволяют продуктивно, не надрываясь откашливаться, выводя мокроту и всё ненужное, что скапливается в лёгких.А от кашля совсем другие механизмы действуют. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18647 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4470 раз. Подякували: 7205 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 13:08 zРадио написав: vitaliian написав: zРадио написав: Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы? Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы? ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... ну вы поняли. ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... ну вы поняли.



Не-не-не, к бытовому концентратору с трубками в нос проблема тонких настроек ИВЛ для интубированного больного, по счастью, не относится - пульсоксиметром отслеживаешь сатурацию и, соответственно, регулируешь объем необходимой подачи.



Вопрос только в том, способны ли эти домашние приборы производить кислород, восполняющий ковидную гипоксию, или нет. Де факто, это климатический, а не медицинский класс оборудования (даже если написано обратное) - поэтому и вопрос... Не-не-не, к бытовому концентратору с трубками в нос проблема тонких настроек ИВЛ для интубированного больного, по счастью, не относится - пульсоксиметром отслеживаешь сатурацию и, соответственно, регулируешь объем необходимой подачи.Вопрос только в том, способны ли эти домашние приборы производить кислород, восполняющий ковидную гипоксию, или нет. Де факто, это климатический, а не медицинский класс оборудования (даже если написано обратное) - поэтому и вопрос... уже лет десять как есть для водолазов шутки которые позволяют находиться на глубине запредельное время , значительно больше чем на обычных балонах, используються каки-то регенераторы то есть они производят кислород в следствии химической реакции , это открывает фантастические возможности находиться на глубине 8-12 часов ... подробности не помню так как смотрел переадчки типа Кусто еще лет 10-15 назад уже тогда об этом говорили надо гуглить.

===============================

теперь к нашим реалиям ...позвонил семейному врачу - у него ситуация хуже чем у меня, запах вкус чувствует, но температура 38,5 и кашель, лежит дома ...говорит обращайтесь к коллегам. Позвонил в субботу к дежурному в амбулаторию ...говорит НЕ ДОСЛОВНО ( Бывалый и Starikan )

- да скорее всего у вас ковид, раз вы уже неделю не чувствуете запах и тем не менее ходите на работу , то уже со всеми успели проконтактировать - ходите на работу и дальше , если у вас не особо контактная работа ( ну типа касир) просто носите маску ... пейте по 4 литры воды , цынк и витамин Ц ,елси хотите наберите в понедельник утром амбулаторию попросите к телефону медсестру вашего лечащего врача Н... пусть она вас запишет на бесплатный ИФА тест, сможете сдать у нас же в амбулатории.



по поводу моего самочувствия https://youtu.be/qxtGZXZl3uY

все супер - ну есть чуть не здоровая потливость , чуть чуть повышена утомляемость и больше желания спать ... но по старой доброй традиции обычно те у кого ковид начинают заниматься активно домашними делами .... вот и я затеял мелкий ремонт по час два в день колупаю без ковида сделали бы за раз за пол дня, а так оправдание для лени есть уже лет десять как есть для водолазов шутки которые позволяют находиться на глубине запредельное время , значительно больше чем на обычных балонах, используються каки-то регенераторы то есть они производят кислород в следствии химической реакции , это открывает фантастические возможности находиться на глубине 8-12 часов ... подробности не помню так как смотрел переадчки типа Кусто еще лет 10-15 назад уже тогда об этом говорили надо гуглить.===============================теперь к нашим реалиям ...позвонил семейному врачу - у него ситуация хуже чем у меня, запах вкус чувствует, но температура 38,5 и кашель, лежит дома ...говорит обращайтесь к коллегам. Позвонил в субботу к дежурному в амбулаторию ...говорит НЕ ДОСЛОВНО- да скорее всего у вас ковид,... пейте по 4 литры воды , цынк и витамин Ц ,елси хотите наберите в понедельник утром амбулаторию попросите к телефону медсестру вашего лечащего врача Н... пусть она вас запишет на бесплатный ИФА тест, сможете сдать у нас же в амбулатории.по поводу моего самочувствиявсе супер - ну есть чуть не здоровая потливость , чуть чуть повышена утомляемость и больше желания спать ... но по старой доброй традиции обычно те у кого ковид начинают заниматься активно домашними делами .... вот и я затеял мелкий ремонт по час два в день колупаюбез ковида сделали бы за раз за пол дня, а так оправдание для лени есть Востаннє редагувалось yama в Нед 11 жов, 2020 13:23, всього редагувалось 2 разів. як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2789 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5386 раз. Подякували: 575 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 13:14 yama написав: ходите на работу и дальше, если у вас не особо контактная работа ( ну типа касир) ходите на работу и дальше, если у вас не особо контактная работа ( ну типа касир)



Какой добрый дежурный в амбулатории. Думает всё время, чтобы как можно больше людей к нему пришло делать анализы, не иначе действительно какие-то доплаты получает ))) Какой добрый дежурный в амбулатории. Думает всё время, чтобы как можно больше людей к нему пришло делать анализы, не иначе действительно какие-то доплаты получает ))) Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18647 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4470 раз. Подякували: 7205 раз. Профіль 4 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 13:18 inspired1111 написав: freeze написав: inspired1111 написав: freeze

Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами.

Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу?

Или под лопатку? freezeВы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами.Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу?Или под лопатку?



Вакцина уже продаётся в специальном небольшом шприце с небольшой достаточно иголкой.



Из инструкции:

"Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно. Категорически запрещается вводить препарат внутривенно.

Перед введением вакцина должна нагреться до комнатной температуры. Встряхнуть шприц непосредственно перед инъекцией.

Снять защитный колпачок с иглы и удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх и медленно нажимая на поршень."



Здесь подробно описывается куда.

https://kemgkp20.ru/gripp/kuda-delayut- ... -ukol.html Вакцина уже продаётся в специальном небольшом шприце с небольшой достаточно иголкой.Из инструкции:"Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно. Категорически запрещается вводить препарат внутривенно.Перед введением вакцина должна нагреться до комнатной температуры. Встряхнуть шприц непосредственно перед инъекцией.Снять защитный колпачок с иглы и удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх и медленно нажимая на поршень."Здесь подробно описывается куда.



freeze

Спасибо freezeСпасибо ну раз на то пошло , то для транспортировки вакцины вам понадобиться какой-то термос или сумка ,лед прокладка между ледом и вакциной что бы не было прямого контакта, раньше за такой одноразовый контейнер с "сухим лёдом " просили больше чем за сама вакцину около 250 грн при цене вакцины 170 Как оно в натуре выглядело я без понятия , так как использовал лайфхак - внешний карман куртки при температуре на улице меньше 8 градусов ( макс температура хранения вакцины). НУ и не хочется себе вводить в мыщцу вакцину температурой +2 +8 ,так что все равно предварительно нагреваю рукой ... вот этот момент не особо прописан в инструкции . Еще интересует момент транспортировки к аптеке, если "в детстве " я был на очень большом аптечном региональном складе и выдел там холодную камеру своими глазами , то как проходит транспорт к аптекам не знаю - надеюсь нормально. ну раз на то пошло , то для транспортировки вакцины вам понадобиться какой-то термос или сумка ,лед прокладка между ледом и вакциной что бы не было прямого контакта, раньше за такой одноразовый контейнер с "сухим лёдом " просили больше чем за сама вакцину около 250 грн при цене вакцины 170 Как оно в натуре выглядело я без понятия , так как использовал лайфхак - внешний карман куртки при температуре на улице меньше 8 градусов ( макс температура хранения вакцины). НУ и не хочется себе вводить в мыщцу вакцину температурой +2 +8 ,так что все равно предварительно нагреваю рукой ... вот этот момент не особо прописан в инструкции . Еще интересует момент транспортировки к аптеке, если "в детстве " я был на очень большом аптечном региональном складе и выдел там холодную камеру своими глазами , то как проходит транспорт к аптекам не знаю - надеюсь нормально. як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2789 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5386 раз. Подякували: 575 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 13:23 yama написав: уже лет десять как есть для водолазов шутки которые позволяют находиться на глубине запредельное время уже лет десять как есть для водолазов шутки которые позволяют находиться на глубине запредельное время



Кстати о водолазах )))

До сих пор храню, из моей бурной прошлой жизни



Кстати о водолазах )))До сих пор храню, из моей бурной прошлой жизни Востаннє редагувалось freeze в Нед 11 жов, 2020 13:28, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18647 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4470 раз. Подякували: 7205 раз. Профіль 4 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 13:25 freeze вот и погуглитие на тему этих водолазных регенераторов и дайте свой развернутый коммент

сам погуглил

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B0%D1%82

http://www.tekforce.com.ua/rebreather/



совсем не дорого по цене нормального дивана дизайнерского https://boca.su/navi#product-card-single - 500 000 рублей РФ или около $7000 - налетайте пока не раскупили

russub.ru/category/rebrizery/ вот и погуглитие на тему этих водолазных регенераторов и дайте свой развернутый комментсам погуглилсовсем не дорого по цене нормального дивана дизайнерского- 500 000 рублей РФ или около $7000 - налетайте пока не раскупилиrussub.ru/category/rebrizery/ Востаннє редагувалось yama в Нед 11 жов, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз. як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2789 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5386 раз. Подякували: 575 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1921192219231924> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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