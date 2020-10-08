ЛАД написав:Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.
Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.
Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ?
Я был заболел с двумя родственниками ещё в начале августа. У всех уже симптомы прошли. У меня до сих пор на третий месяц периодический кашель с выделением мокроты (попал в ту кагорту, у которых кашель до 4 месяцев). Болезнь у меня протекала тяжелее всех, правда. Никакие муколитики не помогают от кашля. Кстати, у нас в городе лечат лекарствами от Спида. Стоимость лечения 20 тыс. грн в сутки. Говорят, иногда доходят спец средства из Евросоюза (из Германии в основном) по спец програмам.
Востаннє редагувалось promyshlennik в Нед 11 жов, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.
Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.
Тогда не понимаю доктора Петрика вместе с иранцами. Захотелось просто прокукаоекать?
Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ?
Вчера в 14.58 заходил на форум, но что-то ничего не написал. Yama, ждём Ваших сообщений.
promyshlennik написав:Никакие муколитики не помогают от кашля.
Муколитики собственно не от кашля как симптома, это распространённое заблуждение, муколитики скорее для кашля, позволяют продуктивно, не надрываясь откашливаться, выводя мокроту и всё ненужное, что скапливается в лёгких. А от кашля совсем другие механизмы действуют.
ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... ну вы поняли.
Не-не-не, к бытовому концентратору с трубками в нос проблема тонких настроек ИВЛ для интубированного больного, по счастью, не относится - пульсоксиметром отслеживаешь сатурацию и, соответственно, регулируешь объем необходимой подачи.
Вопрос только в том, способны ли эти домашние приборы производить кислород, восполняющий ковидную гипоксию, или нет. Де факто, это климатический, а не медицинский класс оборудования (даже если написано обратное) - поэтому и вопрос...
уже лет десять как есть для водолазов шутки которые позволяют находиться на глубине запредельное время , значительно больше чем на обычных балонах, используються каки-то регенераторы то есть они производят кислород в следствии химической реакции , это открывает фантастические возможности находиться на глубине 8-12 часов ... подробности не помню так как смотрел переадчки типа Кусто еще лет 10-15 назад уже тогда об этом говорили надо гуглить. =============================== теперь к нашим реалиям ...позвонил семейному врачу - у него ситуация хуже чем у меня, запах вкус чувствует, но температура 38,5 и кашель, лежит дома ...говорит обращайтесь к коллегам. Позвонил в субботу к дежурному в амбулаторию ...говорит НЕ ДОСЛОВНО ( Бывалый и Starikan ) - да скорее всего у вас ковид, раз вы уже неделю не чувствуете запах и тем не менее ходите на работу , то уже со всеми успели проконтактировать - ходите на работу и дальше, если у вас не особо контактная работа ( ну типа касир) просто носите маску... пейте по 4 литры воды , цынк и витамин Ц ,елси хотите наберите в понедельник утром амбулаторию попросите к телефону медсестру вашего лечащего врача Н... пусть она вас запишет на бесплатный ИФА тест, сможете сдать у нас же в амбулатории.
по поводу моего самочувствия https://youtu.be/qxtGZXZl3uY все супер - ну есть чуть не здоровая потливость , чуть чуть повышена утомляемость и больше желания спать ... но по старой доброй традиции обычно те у кого ковид начинают заниматься активно домашними делами .... вот и я затеял мелкий ремонт по час два в день колупаю без ковида сделали бы за раз за пол дня, а так оправдание для лени есть
Востаннє редагувалось yama в Нед 11 жов, 2020 13:23, всього редагувалось 2 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
inspired1111 написав:freeze Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами. Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу? Или под лопатку?
Вакцина уже продаётся в специальном небольшом шприце с небольшой достаточно иголкой.
Из инструкции: "Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно. Категорически запрещается вводить препарат внутривенно. Перед введением вакцина должна нагреться до комнатной температуры. Встряхнуть шприц непосредственно перед инъекцией. Снять защитный колпачок с иглы и удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх и медленно нажимая на поршень."
ну раз на то пошло , то для транспортировки вакцины вам понадобиться какой-то термос или сумка ,лед прокладка между ледом и вакциной что бы не было прямого контакта, раньше за такой одноразовый контейнер с "сухим лёдом " просили больше чем за сама вакцину около 250 грн при цене вакцины 170 Как оно в натуре выглядело я без понятия , так как использовал лайфхак - внешний карман куртки при температуре на улице меньше 8 градусов ( макс температура хранения вакцины). НУ и не хочется себе вводить в мыщцу вакцину температурой +2 +8 ,так что все равно предварительно нагреваю рукой ... вот этот момент не особо прописан в инструкции . Еще интересует момент транспортировки к аптеке, если "в детстве " я был на очень большом аптечном региональном складе и выдел там холодную камеру своими глазами , то как проходит транспорт к аптекам не знаю - надеюсь нормально.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !