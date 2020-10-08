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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1921192219231924>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:52

  freeze написав:
  ЛАД написав:Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.


Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.

Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ? :wink:

Я был заболел с двумя родственниками ещё в начале августа. У всех уже симптомы прошли. У меня до сих пор на третий месяц периодический кашель с выделением мокроты (попал в ту кагорту, у которых кашель до 4 месяцев). Болезнь у меня протекала тяжелее всех, правда. Никакие муколитики не помогают от кашля.
Кстати, у нас в городе лечат лекарствами от Спида. Стоимость лечения 20 тыс. грн в сутки. Говорят, иногда доходят спец средства из Евросоюза (из Германии в основном) по спец програмам.
Востаннє редагувалось promyshlennik в Нед 11 жов, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:53

  freeze написав:
  ЛАД написав:Доктор Петрик ссылается на иранский журнал "BioImpacts". Не знаю, насколько можно доверять доктору Петрику и иранскому журналу (насколько он серьёзный), да и статистика не очень большая - всего 78 человек.


Средства облегчающее отхождение мокроты с небольшим противоспалительным эффектом, входят в стандарты лечения любых воспалений легких. Вроде тот же бромгексин, или иже с ним амброксол, АЦЦ и тд. обязательно используются у нас при лечении коронавируса.

Тогда не понимаю доктора Петрика вместе с иранцами. Захотелось просто прокукаоекать?

Зы. Что-то наш уважаемый Yama обещался пофлудить на выходных о симптомах своей болезни и нет его. Как протекает коронавирус ? :wink:

Вчера в 14.58 заходил на форум, но что-то ничего не написал.
Yama, ждём Ваших сообщений.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я жив,мне хорошо
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:57


Похоже Трамп заразил множество людей, зная о своем диагнозе.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:04

  promyshlennik написав:Никакие муколитики не помогают от кашля.


Муколитики собственно не от кашля как симптома, это распространённое заблуждение, муколитики скорее для кашля, позволяют продуктивно, не надрываясь откашливаться, выводя мокроту и всё ненужное, что скапливается в лёгких.
А от кашля совсем другие механизмы действуют.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:08

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Кто знает, насколько эффективны бытовые кислородные концентраторы?
ценник запредельный и давления они не дают, там воздух проходит через препятствие которое пропускает молекулы кислорода и тормозит остальные. Не каждый врач может управлять аппаратом ивл, дашь больше давление - порвёшь легкие, меньше ... ну вы поняли.


Не-не-не, к бытовому концентратору с трубками в нос проблема тонких настроек ИВЛ для интубированного больного, по счастью, не относится - пульсоксиметром отслеживаешь сатурацию и, соответственно, регулируешь объем необходимой подачи.

Вопрос только в том, способны ли эти домашние приборы производить кислород, восполняющий ковидную гипоксию, или нет. Де факто, это климатический, а не медицинский класс оборудования (даже если написано обратное) - поэтому и вопрос...
уже лет десять как есть для водолазов шутки которые позволяют находиться на глубине запредельное время , значительно больше чем на обычных балонах, используються каки-то регенераторы то есть они производят кислород в следствии химической реакции , это открывает фантастические возможности находиться на глубине 8-12 часов ... подробности не помню так как смотрел переадчки типа Кусто еще лет 10-15 назад уже тогда об этом говорили надо гуглить.
===============================
теперь к нашим реалиям ...позвонил семейному врачу - у него ситуация хуже чем у меня, запах вкус чувствует, но температура 38,5 и кашель, лежит дома ...говорит обращайтесь к коллегам. Позвонил в субботу к дежурному в амбулаторию ...говорит НЕ ДОСЛОВНО ( Бывалый и Starikan )
- да скорее всего у вас ковид, раз вы уже неделю не чувствуете запах и тем не менее ходите на работу , то уже со всеми успели проконтактировать - ходите на работу и дальше, если у вас не особо контактная работа ( ну типа касир) просто носите маску... пейте по 4 литры воды , цынк и витамин Ц ,елси хотите наберите в понедельник утром амбулаторию попросите к телефону медсестру вашего лечащего врача Н... пусть она вас запишет на бесплатный ИФА тест, сможете сдать у нас же в амбулатории.

по поводу моего самочувствия https://youtu.be/qxtGZXZl3uY
все супер - ну есть чуть не здоровая потливость , чуть чуть повышена утомляемость и больше желания спать ... но по старой доброй традиции обычно те у кого ковид начинают заниматься активно домашними делами .... вот и я затеял мелкий ремонт по час два в день колупаю :oops: без ковида сделали бы за раз за пол дня, а так оправдание для лени есть :lol:
Востаннє редагувалось yama в Нед 11 жов, 2020 13:23, всього редагувалось 2 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:14

  yama написав:ходите на работу и дальше, если у вас не особо контактная работа ( ну типа касир)


Какой добрый дежурный в амбулатории. Думает всё время, чтобы как можно больше людей к нему пришло делать анализы, не иначе действительно какие-то доплаты получает )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:18

  inspired1111 написав:
  freeze написав:
  inspired1111 написав:freeze
Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами.
Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу?
Или под лопатку?


Вакцина уже продаётся в специальном небольшом шприце с небольшой достаточно иголкой.

Из инструкции:
"Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно. Категорически запрещается вводить препарат внутривенно.
Перед введением вакцина должна нагреться до комнатной температуры. Встряхнуть шприц непосредственно перед инъекцией.
Снять защитный колпачок с иглы и удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх и медленно нажимая на поршень."

Здесь подробно описывается куда.
https://kemgkp20.ru/gripp/kuda-delayut- ... -ukol.html


freeze
Спасибо
ну раз на то пошло , то для транспортировки вакцины вам понадобиться какой-то термос или сумка ,лед прокладка между ледом и вакциной что бы не было прямого контакта, раньше за такой одноразовый контейнер с "сухим лёдом " просили больше чем за сама вакцину около 250 грн при цене вакцины 170 Как оно в натуре выглядело я без понятия , так как использовал лайфхак - внешний карман куртки при температуре на улице меньше 8 градусов ( макс температура хранения вакцины). НУ и не хочется себе вводить в мыщцу вакцину температурой +2 +8 ,так что все равно предварительно нагреваю рукой ... вот этот момент не особо прописан в инструкции . Еще интересует момент транспортировки к аптеке, если "в детстве " я был на очень большом аптечном региональном складе и выдел там холодную камеру своими глазами , то как проходит транспорт к аптекам не знаю - надеюсь нормально.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:23

  yama написав:уже лет десять как есть для водолазов шутки которые позволяют находиться на глубине запредельное время


Кстати о водолазах )))
До сих пор храню, из моей бурной прошлой жизни

Зображення
Востаннє редагувалось freeze в Нед 11 жов, 2020 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:25

freeze вот и погуглитие на тему этих водолазных регенераторов и дайте свой развернутый коммент
сам погуглил
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B0%D1%82
http://www.tekforce.com.ua/rebreather/

совсем не дорого по цене нормального дивана дизайнерского https://boca.su/navi#product-card-single - 500 000 рублей РФ или около $7000 - налетайте пока не раскупили
russub.ru/category/rebrizery/
Востаннє редагувалось yama в Нед 11 жов, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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