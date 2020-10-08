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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1921192219231924

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:35

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Не очень удивительно.
В марте предполагали высокую летальность - до 7% и выше.
+ не было уверенности, что высокая смертность в основном среди пожилых, а молодежь, как правило, переносит в лёгкой форме.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Другими словами, тяжелое течение болезни и смерть от короновируса это своего рода справедливая расплата за избыточный по меркам средних веков возраст и генетическую дефектность 20% населения, верно?


Средний возраст в древности - это манипуляции со статистикой. Если половина доживала до 70, а половина умирала при рождении, вот и получаем средний возраст 35 лет.
Сейчас смертность во время родов практически нулевая, даже в Украине, за счёт антибиотиков. Тут, даже низкой квалификацией наших врачей сложно что-то испортить.
Не переоценивайте возможности современной медицины. Да, и современная экология не прибавляет длительности жизни.
Зображення

https://www.bbc.com/russian/vert-fut-45876323
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:49

  safonovstanislav написав:Средний возраст в древности - это манипуляции со статистикой. Если половина доживала до 70, а половина умирала при рождении, вот и получаем средний возраст 35 лет.


Когда кузнец, вытерев руки тряпкой, лез в рот и вырывал пальцами зуб, и так много раз за жизнь, то дожить до 70 лет удавалось, как сказал Кличко, далеко лишь не всем.

Или из 19 века. :mrgreen:
История доктора Роберта Листона — хирурга, который провел операцию с «300%-ной летальностью», убив не только пациента, но и ассистента со зрителем.
Ампутируя ногу на уровне бедра, Листон случайно отрезал пальцы одному из медбратов. Хирург в суматохе взмахнул окровавленной пилой и также задел одного из зрителей. Зритель, престарелый мужчина, сразу же скончался от сердечного приступа. Через несколько дней от инфекции умерли пациент Листона и его помощник.
https://www.popmech.ru/science/630403-k ... operaciyu/
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:14

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Средний возраст в древности - это манипуляции со статистикой. Если половина доживала до 70, а половина умирала при рождении, вот и получаем средний возраст 35 лет.


Когда кузнец, вытерев руки тряпкой, лез в рот и вырывал пальцами зуб, и так много раз за жизнь, то дожить до 70 лет удавалось, как сказал Кличко, далеко лишь не всем.

Или из 19 века. :mrgreen:
История доктора Роберта Листона — хирурга, который провел операцию с «300%-ной летальностью», убив не только пациента, но и ассистента со зрителем.
Ампутируя ногу на уровне бедра, Листон случайно отрезал пальцы одному из медбратов. Хирург в суматохе взмахнул окровавленной пилой и также задел одного из зрителей. Зритель, престарелый мужчина, сразу же скончался от сердечного приступа. Через несколько дней от инфекции умерли пациент Листона и его помощник.
https://www.popmech.ru/science/630403-k ... operaciyu/

Сейчас люди в больницах Украины тоже выживают не благодаря, а вопреки.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:23

Прошу прощения, не совсем по теме. Просто заинтересовало.
В Украине восемь миллионов граждан живут с психическими расстройствами, причем всего в мире таких людей около 1 миллиарда.
.......
А тем временем управление ООН по координации гуманитарных вопросов сосчитало количество украинцев, на психику которых повлиял вооруженный конфликт на Донбассе. Таких около двух миллионов жителей. Соответственно, в ООН призвали поддержать таких людей материально.

https://kurs.com.ua/novost/224669-v-oon-poschitali-ukraincev-s-psihicheskimi-rasstroistvami
Не знаю, что ВОЗ относит к психическим расстройствам, эти цифры у меня лично вызывают сомнения.
Но когда читаю форумы или комменты на многих сайтах, готов поверить и в бОльшие цифры. :)
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