Не очень удивительно. В марте предполагали высокую летальность - до 7% и выше. + не было уверенности, что высокая смертность в основном среди пожилых, а молодежь, как правило, переносит в лёгкой форме.
adeges написав:Другими словами, тяжелое течение болезни и смерть от короновируса это своего рода справедливая расплата за избыточный по меркам средних веков возраст и генетическую дефектность 20% населения, верно?
Средний возраст в древности - это манипуляции со статистикой. Если половина доживала до 70, а половина умирала при рождении, вот и получаем средний возраст 35 лет. Сейчас смертность во время родов практически нулевая, даже в Украине, за счёт антибиотиков. Тут, даже низкой квалификацией наших врачей сложно что-то испортить. Не переоценивайте возможности современной медицины. Да, и современная экология не прибавляет длительности жизни.
safonovstanislav написав:Средний возраст в древности - это манипуляции со статистикой. Если половина доживала до 70, а половина умирала при рождении, вот и получаем средний возраст 35 лет.
Когда кузнец, вытерев руки тряпкой, лез в рот и вырывал пальцами зуб, и так много раз за жизнь, то дожить до 70 лет удавалось, как сказал Кличко, далеко лишь не всем.
Или из 19 века. История доктора Роберта Листона — хирурга, который провел операцию с «300%-ной летальностью», убив не только пациента, но и ассистента со зрителем. Ампутируя ногу на уровне бедра, Листон случайно отрезал пальцы одному из медбратов. Хирург в суматохе взмахнул окровавленной пилой и также задел одного из зрителей. Зритель, престарелый мужчина, сразу же скончался от сердечного приступа. Через несколько дней от инфекции умерли пациент Листона и его помощник. https://www.popmech.ru/science/630403-k ... operaciyu/
safonovstanislav написав:Средний возраст в древности - это манипуляции со статистикой. Если половина доживала до 70, а половина умирала при рождении, вот и получаем средний возраст 35 лет.
Когда кузнец, вытерев руки тряпкой, лез в рот и вырывал пальцами зуб, и так много раз за жизнь, то дожить до 70 лет удавалось, как сказал Кличко, далеко лишь не всем.
Или из 19 века. История доктора Роберта Листона — хирурга, который провел операцию с «300%-ной летальностью», убив не только пациента, но и ассистента со зрителем. Ампутируя ногу на уровне бедра, Листон случайно отрезал пальцы одному из медбратов. Хирург в суматохе взмахнул окровавленной пилой и также задел одного из зрителей. Зритель, престарелый мужчина, сразу же скончался от сердечного приступа. Через несколько дней от инфекции умерли пациент Листона и его помощник. https://www.popmech.ru/science/630403-k ... operaciyu/
Сейчас люди в больницах Украины тоже выживают не благодаря, а вопреки.
Прошу прощения, не совсем по теме. Просто заинтересовало.
В Украине восемь миллионов граждан живут с психическими расстройствами, причем всего в мире таких людей около 1 миллиарда. ....... А тем временем управление ООН по координации гуманитарных вопросов сосчитало количество украинцев, на психику которых повлиял вооруженный конфликт на Донбассе. Таких около двух миллионов жителей. Соответственно, в ООН призвали поддержать таких людей материально.