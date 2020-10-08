Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:00
Все вузы уходят на удаленку
Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:05
Зима 2020/21 буде важкою скрізь а не тільки в укр
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
При вакцинации 500 человек в день при населении 140 миллионов можно вакцинировать до конца этого столетия.
Пока там вакцину выпускают только в небольшой лаборатории института Гамалеи.
Обещаются до конца года наладить выпуск на двух фарм-заводах, вроде бы до конца года планируют выпустить 8 миллионов доз, но как будет на самом деле жизнь покажет.
На следующей неделе должны зарегистрировать вторую вакцину от Вектора.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
То до чого ці балачки про «Україна не хоче рос вакцину» американські британські індійські вакцини ідуть в масове виробництво в 21 році
Рос вакцини навіть своїм кацапам достатньо нескоро буде
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:26
Здесь недавно не помню кто писал о том, что карантин карантинные меры не нужны. Подумаешь, легко или средне переболели половина населения, потеряем тысяч 200 стариков - это мелочи.
Тут много упоминали о примерах Швеции, Бразилии. О Швеции писали часто, а вот Бразилию как-то упускаем.
Давайте немного посмотрим.
Население Бразилии 213 млн., грубо говоря в 5 раз больше, чем у нас.
На сегодня случаев заболевания 5,092 млн., смертей 150.236. Летальность 3%.
Если уменьшить эти цифры в 5 раз, у нас было бы 1 млн. переболевших и уже 30.000 смертей (реально у нас пока 261.034 и 4972, соответственно).
Если допустить, что у нас переболеет половина населения, т.е. 20 млн. человек, то при летальности 3% получим 600.000 смертей.
Оно, конечно, можно сказать: "Ну и хрен с ними", но как то многовато.
Стоит отметить, что мы в последнее время начали быстро догонять Бразилию по суточному приросту случаев заболевания и смерти (в пропорции к населению).
Летальность у нас пока ниже - 1,9%, но это может объясняться быстрым ростом заболевших (знаменатель), а смертность (числитель) растёт с задержкой.
К сожалению, не следил за карантинными методами в Бразилии, но подозреваю, что спад эпидемии начался после того, как заболел сам Болсонару. После чего, возможно, понял, что ковид все же не насморк, и перестал слишком сильно препятствовать проведению карантинных мер. По времени болезнь Болсонару и начало спада примерно совпадают.
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:31
Плюс фейковые китайские видео про трупы на улицах, россказни пророссийских (анти)американских блогеров-эмигрантов про морги-рефрижераторы, паника в Италии-Испании и т.п. За прошедшее время человеческая психика выработала иммунитет к угрозе, теперь мало кого могут напугать рекордные цифры.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:47
А в чем состоит критерий многоватости или маловатости?
Имхо, если только это может ограничить дальнейшее распространение заразы (пресловутый коллективный иммунитет, если он существует) - другого выхода (до массовой вакцинации, да и то непонятно, будут ли вакцины эффективны) пока не видно.
В конце концов, "война - это война".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
На війні теж можна шашкой проти танка, а можна БПЛА. Японія справляється з ковідом одними масками, бо там відсоток ковідідіотів в десятки разів меньше, ніж в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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