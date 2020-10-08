Додано: Нед 11 жов, 2020 18:26

Здесь недавно не помню кто писал о том, что карантин карантинные меры не нужны. Подумаешь, легко или средне переболели половина населения, потеряем тысяч 200 стариков - это мелочи.



Тут много упоминали о примерах Швеции, Бразилии. О Швеции писали часто, а вот Бразилию как-то упускаем.

Давайте немного посмотрим.



Население Бразилии 213 млн., грубо говоря в 5 раз больше, чем у нас.

На сегодня случаев заболевания 5,092 млн., смертей 150.236. Летальность 3%.

Если уменьшить эти цифры в 5 раз, у нас было бы 1 млн. переболевших и уже 30.000 смертей (реально у нас пока 261.034 и 4972, соответственно).

Если допустить, что у нас переболеет половина населения, т.е. 20 млн. человек, то при летальности 3% получим 600.000 смертей.

Оно, конечно, можно сказать: "Ну и хрен с ними", но как то многовато.

Стоит отметить, что мы в последнее время начали быстро догонять Бразилию по суточному приросту случаев заболевания и смерти (в пропорции к населению).

Летальность у нас пока ниже - 1,9%, но это может объясняться быстрым ростом заболевших (знаменатель), а смертность (числитель) растёт с задержкой.



К сожалению, не следил за карантинными методами в Бразилии, но подозреваю, что спад эпидемии начался после того, как заболел сам Болсонару. После чего, возможно, понял, что ковид все же не насморк, и перестал слишком сильно препятствовать проведению карантинных мер. По времени болезнь Болсонару и начало спада примерно совпадают.