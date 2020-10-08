RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 192319241925192619271928>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:00

Все вузы уходят на удаленку

Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/11/7269556/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7745
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 3204 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:05

  zРадио написав:Все вузы уходят на удаленку

Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/11/7269556/

Зима 2020/21 буде важкою скрізь а не тільки в укр
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9096
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:В России впервые выявили более 13 тысяч случаев коронавируса за сутки https://www.mk.ru/social/2020/10/11/v-r ... sutki.html

Хм, а как же супер вакцина??


При вакцинации 500 человек в день при населении 140 миллионов можно вакцинировать до конца этого столетия.
Пока там вакцину выпускают только в небольшой лаборатории института Гамалеи.
Обещаются до конца года наладить выпуск на двух фарм-заводах, вроде бы до конца года планируют выпустить 8 миллионов доз, но как будет на самом деле жизнь покажет.
На следующей неделе должны зарегистрировать вторую вакцину от Вектора.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18650
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4471 раз.
Подякували: 7206 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Обещаются до конца года наладить

То до чого ці балачки про «Україна не хоче рос вакцину» американські британські індійські вакцини ідуть в масове виробництво в 21 році
Рос вакцини навіть своїм кацапам достатньо нескоро буде
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9096
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:26

Здесь недавно не помню кто писал о том, что карантин карантинные меры не нужны. Подумаешь, легко или средне переболели половина населения, потеряем тысяч 200 стариков - это мелочи.

Тут много упоминали о примерах Швеции, Бразилии. О Швеции писали часто, а вот Бразилию как-то упускаем.
Давайте немного посмотрим.

Население Бразилии 213 млн., грубо говоря в 5 раз больше, чем у нас.
На сегодня случаев заболевания 5,092 млн., смертей 150.236. Летальность 3%.
Если уменьшить эти цифры в 5 раз, у нас было бы 1 млн. переболевших и уже 30.000 смертей (реально у нас пока 261.034 и 4972, соответственно).
Если допустить, что у нас переболеет половина населения, т.е. 20 млн. человек, то при летальности 3% получим 600.000 смертей.
Оно, конечно, можно сказать: "Ну и хрен с ними", но как то многовато.
Стоит отметить, что мы в последнее время начали быстро догонять Бразилию по суточному приросту случаев заболевания и смерти (в пропорции к населению).
Летальность у нас пока ниже - 1,9%, но это может объясняться быстрым ростом заболевших (знаменатель), а смертность (числитель) растёт с задержкой.

К сожалению, не следил за карантинными методами в Бразилии, но подозреваю, что спад эпидемии начался после того, как заболел сам Болсонару. После чего, возможно, понял, что ковид все же не насморк, и перестал слишком сильно препятствовать проведению карантинных мер. По времени болезнь Болсонару и начало спада примерно совпадают.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17327
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4555 раз.
Подякували: 4240 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:31

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Не очень удивительно.
В марте предполагали высокую летальность - до 7% и выше.
+ не было уверенности, что высокая смертность в основном среди пожилых, а молодежь, как правило, переносит в лёгкой форме.
весной про ковид из каждого утюга вещали, плюс транспорт закрыли (метро впервые в жизни остановилось!) конечно это нагоняло страх на нарид. На летальность народ не реагирует, сколько в день гибнет в дтп или сколько у нас в год самоубийств? это мало кого волнует.

Плюс фейковые китайские видео про трупы на улицах, россказни пророссийских (анти)американских блогеров-эмигрантов про морги-рефрижераторы, паника в Италии-Испании и т.п. За прошедшее время человеческая психика выработала иммунитет к угрозе, теперь мало кого могут напугать рекордные цифры.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17626
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1984 раз.
Подякували: 2833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:47

  ЛАД написав:Если допустить, что у нас переболеет половина населения, т.е. 20
млн. человек, то при летальности 3% получим 600.000 смертей.
Оно, конечно, можно сказать: "Ну и хрен с ними", но как то многовато.

А в чем состоит критерий многоватости или маловатости?
Имхо, если только это может ограничить дальнейшее распространение заразы (пресловутый коллективный иммунитет, если он существует) - другого выхода (до массовой вакцинации, да и то непонятно, будут ли вакцины эффективны) пока не видно.
В конце концов, "война - это война".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17626
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1984 раз.
Подякували: 2833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:А в чем состоит критерий многоватости или маловатости?
Имхо, если только это может ограничить дальнейшее распространение заразы (пресловутый коллективный иммунитет, если он существует) - другого выхода (до массовой вакцинации, да и то непонятно, будут ли вакцины эффективны) пока не видно.
В конце концов, "война - это война".

На війні теж можна шашкой проти танка, а можна БПЛА. Японія справляється з ковідом одними масками, бо там відсоток ковідідіотів в десятки разів меньше, ніж в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10814
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:14

  moldashavanin написав:......
Бред !

Это Вы о чём? Можно конкретнее?

vitaliian
весной про ковид из каждого утюга вещали, плюс транспорт закрыли (метро впервые в жизни остановилось!) конечно это нагоняло страх на нарид. На летальность народ не реагирует, сколько в день гибнет в дтп или сколько у нас в год самоубийств? это мало кого волнует.

И чего же они пугались, если не летальности?
У Вас нет знакомых с онкологией? С реакцией людей на такой диагноз не сталкивались?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17327
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4555 раз.
Подякували: 4240 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:22

Previous laboratory studies have found that SARS-Cov-2 can survive for two to three days on bank notes and glass, and up to six days on plastic and stainless steel, although results vary.
But the latest research from Australian agency CSIRO found the virus was "extremely robust," surviving for 28 days on smooth surfaces such as glass found on mobile phone screens and both plastic and paper banknotes, when kept at 20C (68F), which is about room temperature.
In comparison, the flu virus can survive in the same circumstances for 17 days.

Вірус може виживати на банкнотах, телефонах до 28 днів при 20 градусах
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9096
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 192319241925192619271928>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta, Ratatui, vovan_prm, холява і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1659772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.