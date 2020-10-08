Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:00
Все вузы уходят на удаленку
Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:05
Зима 2020/21 буде важкою скрізь а не тільки в укр
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
При вакцинации 500 человек в день при населении 140 миллионов можно вакцинировать до конца этого столетия.
Пока там вакцину выпускают только в небольшой лаборатории института Гамалеи.
Обещаются до конца года наладить выпуск на двух фарм-заводах, вроде бы до конца года планируют выпустить 8 миллионов доз, но как будет на самом деле жизнь покажет.
На следующей неделе должны зарегистрировать вторую вакцину от Вектора.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
То до чого ці балачки про «Україна не хоче рос вакцину» американські британські індійські вакцини ідуть в масове виробництво в 21 році
Рос вакцини навіть своїм кацапам достатньо нескоро буде
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:26
Здесь недавно не помню кто писал о том, что карантин карантинные меры не нужны. Подумаешь, легко или средне переболели половина населения, потеряем тысяч 200 стариков - это мелочи.
Тут много упоминали о примерах Швеции, Бразилии. О Швеции писали часто, а вот Бразилию как-то упускаем.
Давайте немного посмотрим.
Население Бразилии 213 млн., грубо говоря в 5 раз больше, чем у нас.
На сегодня случаев заболевания 5,092 млн., смертей 150.236. Летальность 3%.
Если уменьшить эти цифры в 5 раз, у нас было бы 1 млн. переболевших и уже 30.000 смертей (реально у нас пока 261.034 и 4972, соответственно).
Если допустить, что у нас переболеет половина населения, т.е. 20 млн. человек, то при летальности 3% получим 600.000 смертей.
Оно, конечно, можно сказать: "Ну и хрен с ними", но как то многовато.
Стоит отметить, что мы в последнее время начали быстро догонять Бразилию по суточному приросту случаев заболевания и смерти (в пропорции к населению).
Летальность у нас пока ниже - 1,9%, но это может объясняться быстрым ростом заболевших (знаменатель), а смертность (числитель) растёт с задержкой.
К сожалению, не следил за карантинными методами в Бразилии, но подозреваю, что спад эпидемии начался после того, как заболел сам Болсонару. После чего, возможно, понял, что ковид все же не насморк, и перестал слишком сильно препятствовать проведению карантинных мер. По времени болезнь Болсонару и начало спада примерно совпадают.
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:31
Плюс фейковые китайские видео про трупы на улицах, россказни пророссийских (анти)американских блогеров-эмигрантов про морги-рефрижераторы, паника в Италии-Испании и т.п. За прошедшее время человеческая психика выработала иммунитет к угрозе, теперь мало кого могут напугать рекордные цифры.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:47
А в чем состоит критерий многоватости или маловатости?
Имхо, если только это может ограничить дальнейшее распространение заразы (пресловутый коллективный иммунитет, если он существует) - другого выхода (до массовой вакцинации, да и то непонятно, будут ли вакцины эффективны) пока не видно.
В конце концов, "война - это война".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
На війні теж можна шашкой проти танка, а можна БПЛА. Японія справляється з ковідом одними масками, бо там відсоток ковідідіотів в десятки разів меньше, ніж в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:14
Это Вы о чём? Можно конкретнее?
vitaliian
И чего же они пугались, если не летальности?
У Вас нет знакомых с онкологией? С реакцией людей на такой диагноз не сталкивались?
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:22
Previous laboratory studies have found that SARS-Cov-2 can survive for two to three days on bank notes and glass, and up to six days on plastic and stainless steel, although results vary.
But the latest research from Australian agency CSIRO found the virus was "extremely robust," surviving for 28 days on smooth surfaces such as glass found on mobile phone screens and both plastic and paper banknotes, when kept at 20C (68F), which is about room temperature.
In comparison, the flu virus can survive in the same circumstances for 17 days.
Вірус може виживати на банкнотах, телефонах до 28 днів при 20 градусах
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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