Starikan написав:...... Плюс фейковые китайские видео про трупы на улицах, россказни пророссийских (анти)американских блогеров-эмигрантов про морги-рефрижераторы, паника в Италии-Испании и т.п. За прошедшее время человеческая психика выработала иммунитет к угрозе, теперь мало кого могут напугать рекордные цифры.
Китайские видео с трупами на улицах не смотрел. А паника в Италии-Испании тоже была фейковая? Цифры могут пугать только тех, кто с ними работает, для пересичного это ни о чём. Но если бы летальность была процентов 10, то при сегодняшних 260 тыс. заболевших (т.е. 26 тыс умерших) реакция людей была бы совершенно другая. Во всяком случае, в наиболее затронутых городах, в т.ч. и в Харькове с нашими 18 тыс. заболевших.
"На войне как на войне" комментировать не буду. Предлагаете, как некоторые тут, быстренько перезаряжать всё население? Кто выживет, тот выживет, ну а кому суждено... земля пухом? Масок не надо, никаких других мер тоже?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 11 жов, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И чего же они пугались, если не летальности? У Вас нет знакомых с онкологией? С реакцией людей на такой диагноз не сталкивались?
отца оперировали с онкологией в этом году... реакция? я лично был растерян и подавлен.
СМИ нужны будоражащие душу новости, чтоб вызвать страх до онемения конечностей. Почему то никто не боится больных с туберкулёзом и другими заразными заболеваниями, или сезонным гриппом который приходит каждый год. И на 1м месте не смертность от ковида а от сердечно-сосудистых, но о них не говорят в сми, поэтому страха перед ними нет.
Мое мнение, ковид конечно опасен и меры предосторожности/профилактики нужны, но ему уделяется неоправданно много внимания, увы это не последняя и не единственная угроза человечества, а бояться всего никакого страха не хватит, поэтому сми вцепились в ковид.
ЛАД написав:паника в Италии-Испании тоже была фейковая?
помните сюжет с подготовленными ямами-могилами в Днепре? Ценность этой новости - нулевая, зато как била по психике. Ещё можно было с каждого морга вести репортажи, почему только с Италии-Испании? Советую критичнее относиться к работе журналистов, их цель не дать вам объективную картину, а вызвать страх, гнев и прочий негатив. При этом многие важные события освещаются вскользь. Проанализируйте.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Ukrainian написав:Previous laboratory studies have found that SARS-Cov-2 can survive for two to three days on bank notes and glass, and up to six days on plastic and stainless steel, although results vary. But the latest research from Australian agency CSIRO found the virus was "extremely robust," surviving for 28 days on smooth surfaces such as glass found on mobile phone screens and both plastic and paper banknotes, when kept at 20C (68F), which is about room temperature. In comparison, the flu virus can survive in the same circumstances for 17 days.
Вірус може виживати на банкнотах, телефонах до 28 днів при 20 градусах
Що? Опять? То может, то не может... Думаю, что среди экспертов процент умственно неполноценных соответствует среднему по палате, пардон среди землян.
vitaliian написав:Почему то никто не боится больных с туберкулёзом и другими заразными заболеваниями, или сезонным гриппом который приходит каждый год. И на 1м месте не смертность от ковида а от сердечно-сосудистых, но о них не говорят в сми, поэтому страха перед ними нет.
Как это не боятся заразных заболеваний ? Если выясняется, что у кого то в детском садике или в школьном классе ВИЧ или туберкулез, начинается форменная истерика. Смертности от сердечно-сосудистой заболеваний часто действительно боятся меньше. Тут два фактора. Во-первых, в отличие от скоротечного коронавируса смерти от инфаркта или тд часто предшествует длительный подготовительный период лечения, истории, что вот был абсолютно здоров и вдруг умер от инфаркта, чаще всего оказываются сказками, звоночки идут годами. Во-вторых, что греха таить, часто человек сам способствует своей смерти в этом случае, жрет неумеренно, мало двигается, курит, не следит за давлением. В случае инфекционных заболеваний происходит насильственное заражение человека.
что сказать ... я категорически против ...по клубах и прочих заведениях гулял - не видел там груп риска , были конечно стриптизерши с целлюлитом, но шоб прям ожирение такого не было , а вот деканы и прочие с ожирением та да ...штука частая И чем дети и студенты виноваты ... кому еще как не им ( студентам и молодежи ) нагуливать коллективный иммунитет и где как не на дискотеках в ночных клубах и ресторанах ...
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
freeze написав:В случае инфекционных заболеваний происходит насильственное заражение человека.
я не врач но почему то уверен что страх в котором нас держат сми угнетает иммунитет и уверенность в том что с большинством из нас всё будет хорошо. Послушать сми всё будет плохо, вакцины нет, мы все умрём. Потом народ массово становится нервным и неадекватным.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
ЛАД написав:И чего же они пугались, если не летальности? У Вас нет знакомых с онкологией? С реакцией людей на такой диагноз не сталкивались?
отца оперировали с онкологией в этом году... реакция? я лично был растерян и подавлен.
Я немного о другом. О страхе перед таким диагнозом.
СМИ нужны будоражащие душу новости, чтоб вызвать страх до онемения конечностей. Почему то никто не боится больных с туберкулёзом и другими заразными заболеваниями, или сезонным гриппом который приходит каждый год. И на 1м месте не смертность от ковида а от сердечно-сосудистых, но о них не говорят в сми, поэтому страха перед ними нет.
Грипп привычен и смертность невысокая. О туберкулёзе. Во-первых, всё же есть лечение и вакцина. Во-вторых, кто Вам сказал, что туберкулёза не боятся??? Сердечно-сосудистые... Во-первых, тоже привычно-обычно. "У кого их нет?" Во-вторых, тоже инфаркта не очень боятся - "ну, помрёшь. Все там будем." А вот инсульта боятся довольно сильно. Да и инфаркта, пережившие первый, а тем более второй, боятся достаточно сильно.
Мое мнение, ковид конечно опасен и меры предосторожности/профилактики нужны, но ему уделяется неоправданно много внимания, увы это не последняя и не единственная угроза человечества, а бояться всего никакого страха не хватит, поэтому сми вцепились в ковид.
Согласен с тем, что это не последняя и не единственная угроза. Но сегодня существует эта. И пока не понятно, что с ней делать.
ЛАД писал(а): паника в Италии-Испании тоже была фейковая?
помните сюжет с подготовленными ямами-могилами в Днепре? Ценность этой новости - нулевая, зато как била по психике. Ещё можно было с каждого морга вести репортажи, почему только с Италии-Испании? Советую критичнее относиться к работе журналистов, их цель не дать вам объективную картину, а вызвать страх, гнев и прочий негатив. При этом многие важные события освещаются вскользь. Проанализируйте.
Могилы в Днепре это был, скорее, прикол. Во всяком случае, я его воспринял так. В Италии-Испании было, действительно, много смертей, вызванных ковидом. Это не "каждый морг". Насчёт СМИ согласен. Используют для отвлечения внимания от других проблем и для нагнетания эмоций. Но проблема всё же реально существует, хотя её значение, возможно, преувеличено с точки зрения сегодняшних наших знаний. Угрозы существованию человечества ковид, конечно, не представляет.
ЛАД написав:Население Бразилии 213 млн., грубо говоря в 5 раз больше, чем у нас. На сегодня случаев заболевания 5,092 млн., смертей 150.236. Летальность 3%. Если уменьшить эти цифры в 5 раз, у нас было бы 1 млн. переболевших и уже 30.000 смертей (реально у нас пока 261.034 и 4972, соответственно). Если допустить, что у нас переболеет половина населения, т.е. 20 млн. человек, то при летальности 3% получим 600.000 смертей. Оно, конечно, можно сказать: "Ну и хрен с ними", но как то многовато. Стоит отметить, что мы в последнее время начали быстро догонять Бразилию по суточному приросту случаев заболевания и смерти (в пропорции к населению). Летальность у нас пока ниже - 1,9%, но это может объясняться быстрым ростом заболевших (знаменатель), а смертность (числитель) растёт с задержкой.
где вы берете эти цифры по летальности ? была же группа круизный лайнер диамантовая принцесса - идеальное место для эксперимента ! там была в основном только группа риска и в групе риска смертность составила
Станом на 23 березня 2020, 761 із 3711 пасажирів і членів екіпажу були заражені вірусом, що підтверджено тестами, 9 із них померло. Пізніше кількість смертей зросла до 11 (28 березня).
11/37 =0.3 % , а летальность 1,44% еще раз в группе риска!
Особой популярностью лайнер пользуется у людей пожилого возраста. Крайний рейс не стал исключением: около 80% пассажиров составляют люди в возрасте 60 и старше лет, 215 - в возрасте 80 лет и старше, а 11-ти вообще исполнилось 90 лет, пишет агентство Reuters.
а в общей популяции где присутствуют люди всех возрастов будет меньше.
НЕТу у меня по прежнему веры в статистику от органов государственной власти ...
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !