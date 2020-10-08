Додано: Нед 11 жов, 2020 20:10

vitaliian написав: ЛАД написав: И чего же они пугались, если не летальности?

У Вас нет знакомых с онкологией? С реакцией людей на такой диагноз не сталкивались? И чего же они пугались, если не летальности?У Вас нет знакомых с онкологией? С реакцией людей на такой диагноз не сталкивались? отца оперировали с онкологией в этом году...

реакция? я лично был растерян и подавлен. отца оперировали с онкологией в этом году...реакция? я лично был растерян и подавлен.

СМИ нужны будоражащие душу новости, чтоб вызвать страх до онемения конечностей. Почему то никто не боится больных с туберкулёзом и другими заразными заболеваниями, или сезонным гриппом который приходит каждый год. И на 1м месте не смертность от ковида а от сердечно-сосудистых, но о них не говорят в сми, поэтому страха перед ними нет.

Мое мнение, ковид конечно опасен и меры предосторожности/профилактики нужны, но ему уделяется неоправданно много внимания, увы это не последняя и не единственная угроза человечества, а бояться всего никакого страха не хватит, поэтому сми вцепились в ковид.

сегодня

ЛАД писал(а):

паника в Италии-Испании тоже была фейковая?

помните сюжет с подготовленными ямами-могилами в Днепре? Ценность этой новости - нулевая, зато как била по психике. Ещё можно было с каждого морга вести репортажи, почему только с Италии-Испании? Советую критичнее относиться к работе журналистов, их цель не дать вам объективную картину, а вызвать страх, гнев и прочий негатив. При этом многие важные события освещаются вскользь. Проанализируйте. помните сюжет с подготовленными ямами-могилами в Днепре? Ценность этой новости - нулевая, зато как била по психике. Ещё можно было с каждого морга вести репортажи, почему только с Италии-Испании? Советую критичнее относиться к работе журналистов, их цель не дать вам объективную картину, а вызвать страх, гнев и прочий негатив. При этом многие важные события освещаются вскользь. Проанализируйте.

Я немного о другом.О страхе перед таким диагнозом.Грипп привычен и смертность невысокая.О туберкулёзе. Во-первых, всё же есть лечение и вакцина. Во-вторых, кто Вам сказал, что туберкулёза не боятся???Сердечно-сосудистые... Во-первых, тоже привычно-обычно. "У кого их нет?" Во-вторых, тоже инфаркта не очень боятся - "ну, помрёшь. Все там будем." А вот инсульта боятся довольно сильно. Да и инфаркта, пережившие первый, а тем более второй, боятся достаточно сильно.Согласен с тем, что это не последняя и не единственная угроза. Носуществует эта. И пока не понятно, что с ней делать.Могилы в Днепре это был, скорее, прикол. Во всяком случае, я его воспринял так.В Италии-Испании было, действительно, много смертей, вызванных ковидом. Это не "каждый морг".Насчёт СМИ согласен. Используют для отвлечения внимания от других проблем и для нагнетания эмоций.Но проблема всё же реально существует, хотя её значение, возможно, преувеличено с точки зрения сегодняшних наших знаний. Угрозы существованию человечества ковид, конечно, не представляет.