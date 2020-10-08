RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1925192619271928>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:15

  vitaliian написав:https://www.facebook.com/julia.trifonova.1829/posts/1276973535836597

Дурня якась
В США в сезон обычного гриппа умирает 40,000 человек, а от коронавируса пока умерло 40-50 человек, в основном в доме престарелых в Киркленде, штат Вашингтон…


В штатах уже більше 200,000 померло і кінця не видно
До березня буде 300,000 як мінімум
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9097
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:17

  yama написав:
  zРадио написав:Все вузы уходят на удаленку

Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/11/7269556/

что сказать ... я категорически против ...по клубах и прочих заведениях гулял - не видел там груп риска , были конечно стриптизерши с целлюлитом, но шоб прям ожирение такого не было , а вот деканы и прочие с ожирением та да ...штука частая :lol: И чем дети и студенты виноваты ... :oops: кому еще как не им ( студентам и молодежи ) нагуливать коллективный иммунитет и где как не на дискотеках в ночных клубах и ресторанах ... :?:


Не тільки Ви проти:
Петро Чернишов
Екс-президент компанії Київстар, засновник освітнього проекту Контора Пі
Що я думаю про коронавірус? 11 важливих тез

2. Локдаун сумнівний навіть у заможних країнах (там, де уряди можуть платити гроші компаніям, які втратили бізнес, і людям, які втратили роботу). У бідних країнах локдаун завдає вочевидь більше шкоди. Не варто більше навіть говорити про нього...
5. Закриття шкіл та вишів — це не просто велике зло, з точки зору економіки, а ще й дурість.
6. Мета — дозволити тим людям, які практично не страждають від COVID-19, жити так, як вони жили раніше, поки що крім великих масових заходів, щоб зберегти потужності медицини. https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-u ... 16555.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3722
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Не тільки Ви проти:

В штатах без превентивних заходів уже було б десь мільйон смертей
Звісно що екс з Київстару розумніший дипломованих медиків з Америки
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9097
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:21

  montagvide написав:

А можно в двух словах?
Это очередная теория о "всемирном заговоре" рептилоидов или масонов?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17327
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4555 раз.
Подякували: 4240 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:24

  vitaliian написав:
  freeze написав:В случае инфекционных заболеваний происходит насильственное заражение человека.
я не врач но почему то уверен что страх в котором нас держат сми угнетает иммунитет и уверенность в том что с большинством из нас всё будет хорошо. Послушать сми всё будет плохо, вакцины нет, мы все умрём. Потом народ массово становится нервным и неадекватным.

из всех моих сми этот форум \ сайт финанс юа и случайно заголовки со страницы агрегатора на которой я в браузере ввожу логин пароль к своей почте , так что если на почту не заходил то и новости прошли мимо :mrgreen: ну разве на финанс юа, опять таки пока искал "кнопку" - зайти на форум - случайно что-то увидел .
Чего и вам советую. Все важное донесут коллеги по работе соседи \ знакомые \ родственники \ ...
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5393 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:25

  Ukrainian написав:
  Ой+ написав:Не тільки Ви проти:

В штатах без превентивних заходів уже було б десь мільйон смертей
Звісно що екс з Київстару розумніший дипломованих медиків з Америки


обратно про горы будущих трупов ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 22.07.11
Подякував: 254 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но проблема всё же реально существует, хотя её значение, возможно, преувеличено с точки зрения сегодняшних наших знаний. Угрозы существованию человечества ковид, конечно, не представляет.
понять бы где граница опасности а где манипуляции. Недооценка ситуации приведёт к катастрофе, а переоценка к истощению жизненно-важных ресурсов, экономических потерь, излишней нервозности населения. Страх плохой советчик для оценки объективности картины.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4683
З нами з: 06.04.16
Подякував: 993 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Огляд" ситуації в окупантів, якщо когось цікавить)), перші 19хв https://youtu.be/tkt2fjcF6sA
stryzhko
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 04.10.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:31

  Ой+ написав:Не тільки Ви проти:
Петро Чернишов
Екс-президент компанії Київстар, засновник освітнього проекту Контора Пі
Що я думаю про коронавірус? 11 важливих тез

2. Локдаун сумнівний навіть у заможних країнах (там, де уряди можуть платити гроші компаніям, які втратили бізнес, і людям, які втратили роботу). У бідних країнах локдаун завдає вочевидь більше шкоди. Не варто більше навіть говорити про нього...

Локдаун триватиме до 10 жовтня. Деталі повного карантину прем'єр не надав.
Читайте також: В Австрії – друга хвиля пандемії COVID-19, карантин посилили

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Ізраїль запровадив другий загальнонаціональний карантин через пандемію коронавірусу COVID-19.

Тем не менее, в Израиле с 18.09 по 10.10 был второй локдаун
Хотя, отчасти, это связано с большим количеством праздников в Израиле в этот период. Но только отчасти
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5354
З нами з: 31.08.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:34

  vitaliian написав:https://www.facebook.com/julia.trifonova.1829/posts/1276973535836597

Свежее этой первоапрельской шутки ничего не нашлось?
Хоть бы на дату поста обратили внимание.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17327
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4555 раз.
Подякували: 4240 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1925192619271928>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta, Ratatui, vovan_prm, холява і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1659772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.