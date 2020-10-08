что сказать ... я категорически против ...по клубах и прочих заведениях гулял - не видел там груп риска , были конечно стриптизерши с целлюлитом, но шоб прям ожирение такого не было , а вот деканы и прочие с ожирением та да ...штука частая И чем дети и студенты виноваты ... кому еще как не им ( студентам и молодежи ) нагуливать коллективный иммунитет и где как не на дискотеках в ночных клубах и ресторанах ...
Не тільки Ви проти:
Петро Чернишов Екс-президент компанії Київстар, засновник освітнього проекту Контора Пі Що я думаю про коронавірус? 11 важливих тез
2. Локдаун сумнівний навіть у заможних країнах (там, де уряди можуть платити гроші компаніям, які втратили бізнес, і людям, які втратили роботу). У бідних країнах локдаун завдає вочевидь більше шкоди. Не варто більше навіть говорити про нього... 5. Закриття шкіл та вишів — це не просто велике зло, з точки зору економіки, а ще й дурість. 6. Мета — дозволити тим людям, які практично не страждають від COVID-19, жити так, як вони жили раніше, поки що крім великих масових заходів, щоб зберегти потужності медицини. https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-u ... 16555.html
freeze написав:В случае инфекционных заболеваний происходит насильственное заражение человека.
я не врач но почему то уверен что страх в котором нас держат сми угнетает иммунитет и уверенность в том что с большинством из нас всё будет хорошо. Послушать сми всё будет плохо, вакцины нет, мы все умрём. Потом народ массово становится нервным и неадекватным.
из всех моих сми этот форум \ сайт финанс юа и случайно заголовки со страницы агрегатора на которой я в браузере ввожу логин пароль к своей почте , так что если на почту не заходил то и новости прошли мимо ну разве на финанс юа, опять таки пока искал "кнопку" - зайти на форум - случайно что-то увидел . Чего и вам советую. Все важное донесут коллеги по работе соседи \ знакомые \ родственники \ ...
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
ЛАД написав:Но проблема всё же реально существует, хотя её значение, возможно, преувеличено с точки зрения сегодняшних наших знаний. Угрозы существованию человечества ковид, конечно, не представляет.
понять бы где граница опасности а где манипуляции. Недооценка ситуации приведёт к катастрофе, а переоценка к истощению жизненно-важных ресурсов, экономических потерь, излишней нервозности населения. Страх плохой советчик для оценки объективности картины.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Петро Чернишов Екс-президент компанії Київстар, засновник освітнього проекту Контора Пі Що я думаю про коронавірус? 11 важливих тез
2. Локдаун сумнівний навіть у заможних країнах (там, де уряди можуть платити гроші компаніям, які втратили бізнес, і людям, які втратили роботу). У бідних країнах локдаун завдає вочевидь більше шкоди. Не варто більше навіть говорити про нього...
Локдаун триватиме до 10 жовтня. Деталі повного карантину прем'єр не надав. Читайте також: В Австрії – друга хвиля пандемії COVID-19, карантин посилили
Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Ізраїль запровадив другий загальнонаціональний карантин через пандемію коронавірусу COVID-19.
Тем не менее, в Израиле с 18.09 по 10.10 был второй локдаун Хотя, отчасти, это связано с большим количеством праздников в Израиле в этот период. Но только отчасти
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой