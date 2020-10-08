Ukrainian написав:В штатах без превентивних заходів уже було б десь мільйон смертей Звісно що екс з Київстару розумніший дипломованих медиків з Америки
Ну не всі можуть друкувати валюту для всього світу і нарощувати трильйони боргів. Декому потрібно працювати в реальному секторі. "Екс" США ніяк не оцінює і нічого не радить. Скільки би було смертей ніхто не знає, так як і скільки їх буде в підсумку. Я уже давав уже дані американського професора, але продублюю:
Нір Менахемі Професор кафедри політики та організації охорони здоров’я Індіанського університету Ризик смерті від COVID-19. Які фактори мають значення
ЛАД написав:Но проблема всё же реально существует, хотя её значение, возможно, преувеличено с точки зрения сегодняшних наших знаний. Угрозы существованию человечества ковид, конечно, не представляет.
понять бы где граница опасности а где манипуляции. Недооценка ситуации приведёт к катастрофе, а переоценка к истощению жизненно-важных ресурсов, экономических потерь, излишней нервозности населения. Страх плохой советчик для оценки объективности картины.
Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.