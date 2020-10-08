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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1925192619271928

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:В штатах без превентивних заходів уже було б десь мільйон смертей
Звісно що екс з Київстару розумніший дипломованих медиків з Америки


Ну не всі можуть друкувати валюту для всього світу і нарощувати трильйони боргів. Декому потрібно працювати в реальному секторі. "Екс" США ніяк не оцінює і нічого не радить.
Скільки би було смертей ніхто не знає, так як і скільки їх буде в підсумку. Я уже давав уже дані американського професора, але продублюю:
Нір Менахемі
Професор кафедри політики та організації охорони здоров’я Індіанського університету
Ризик смерті від COVID-19. Які фактори мають значення

А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%. https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-u ... 11555.html

Студенти і у США молодші 40 років.
А +65 і там і тут група ризику.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:36

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но проблема всё же реально существует, хотя её значение, возможно, преувеличено с точки зрения сегодняшних наших знаний. Угрозы существованию человечества ковид, конечно, не представляет.
понять бы где граница опасности а где манипуляции. Недооценка ситуации приведёт к катастрофе, а переоценка к истощению жизненно-важных ресурсов, экономических потерь, излишней нервозности населения. Страх плохой советчик для оценки объективности картины.

Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Студенти і у США молодші 40 років.

Життя професорів та персоналу нікого не цікавить?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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