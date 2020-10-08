Ukrainian написав:В штатах без превентивних заходів уже було б десь мільйон смертей Звісно що екс з Київстару розумніший дипломованих медиків з Америки
Ну не всі можуть друкувати валюту для всього світу і нарощувати трильйони боргів. Декому потрібно працювати в реальному секторі. "Екс" США ніяк не оцінює і нічого не радить. Скільки би було смертей ніхто не знає, так як і скільки їх буде в підсумку. Я уже давав уже дані американського професора, але продублюю:
Нір Менахемі Професор кафедри політики та організації охорони здоров’я Індіанського університету Ризик смерті від COVID-19. Які фактори мають значення
ЛАД написав:Но проблема всё же реально существует, хотя её значение, возможно, преувеличено с точки зрения сегодняшних наших знаний. Угрозы существованию человечества ковид, конечно, не представляет.
понять бы где граница опасности а где манипуляции. Недооценка ситуации приведёт к катастрофе, а переоценка к истощению жизненно-важных ресурсов, экономических потерь, излишней нервозности населения. Страх плохой советчик для оценки объективности картины.
Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.
В штатах без превентивних заходів уже було б десь мільйон смертей Звісно що екс з Київстару розумніший дипломованих медиків з Америки
Екс з Київстару розумніший за Міністерство освіти Німеччини яке запровадило дистанційне начання для студентів вже другий семестер поспіль. Я так дивлюсь що всі (майже) топ менеджери в Україні це звичайне бидло, яке просто дірвалось на хвилі розкрадання/прихватизації на командні висоти.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
vitaliian написав:я не врач но почему то уверен что страх в котором нас держат сми угнетает иммунитет
Поверьте, чтобы угробить ваш иммунитет, нужно гораздо больше, чем полистать ленту новостей СМИ. То, что новости угнетают иммунитет, такая же городская легенда, как про Барабашку за занавеской. Новости могут вызвать разве что настороженность к проблеме.
Хомякоид написав:Екс з Київстару розумніший за Міністерство освіти Німеччини яке запровадило дистанційне начання для студентів вже другий семестер поспіль. Я так дивлюсь що всі (майже) топ менеджери в Україні це звичайне бидло, яке просто дірвалось на хвилі розкрадання/прихватизації на командні висоти.
Класова ненависть має місце бути, але хід думки про прихватизацію і командні висоти на прикладі КС не зрозуміло. ВВС подавало думку 6000 експертів і медиків (не українських) які проти карантину. Яким боком "розкрадання/прихватизації" у цьому випадку? Звичайно всі нехай живуть довго, щасливо та багато, але дистанційка у початковій школі це повна профанація, проти якої і самі вчителі. В старших класах це може підходити малесенькому % школярів. Ви би хотіли лікуватись у медика який дистанційно пронавчався? Ну в інших фахівців.