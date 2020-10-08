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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1926192719281929>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:В штатах без превентивних заходів уже було б десь мільйон смертей
Звісно що екс з Київстару розумніший дипломованих медиків з Америки


Ну не всі можуть друкувати валюту для всього світу і нарощувати трильйони боргів. Декому потрібно працювати в реальному секторі. "Екс" США ніяк не оцінює і нічого не радить.
Скільки би було смертей ніхто не знає, так як і скільки їх буде в підсумку. Я уже давав уже дані американського професора, але продублюю:
Нір Менахемі
Професор кафедри політики та організації охорони здоров’я Індіанського університету
Ризик смерті від COVID-19. Які фактори мають значення

А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%. https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-u ... 11555.html

Студенти і у США молодші 40 років.
А +65 і там і тут група ризику.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:36

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но проблема всё же реально существует, хотя её значение, возможно, преувеличено с точки зрения сегодняшних наших знаний. Угрозы существованию человечества ковид, конечно, не представляет.
понять бы где граница опасности а где манипуляции. Недооценка ситуации приведёт к катастрофе, а переоценка к истощению жизненно-важных ресурсов, экономических потерь, излишней нервозности населения. Страх плохой советчик для оценки объективности картины.

Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Студенти і у США молодші 40 років.

Життя професорів та персоналу нікого не цікавить?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:48

  Ukrainian написав:
  Ой+ написав:Не тільки Ви проти:

В штатах без превентивних заходів уже було б десь мільйон смертей
Звісно що екс з Київстару розумніший дипломованих медиків з Америки


Екс з Київстару розумніший за Міністерство освіти Німеччини яке запровадило дистанційне начання для студентів вже другий семестер поспіль.
Я так дивлюсь що всі (майже) топ менеджери в Україні це звичайне бидло, яке просто дірвалось на хвилі розкрадання/прихватизації на командні висоти.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:48

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. Докуя експертів розвелось.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ratatui написав:Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.
только в тоталитарных режимах.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:53

  Ukrainian написав:Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. Докуя експертів розвелось.

Википедию читают,а то и пишут даже
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:58

  vitaliian написав:я не врач но почему то уверен что страх в котором нас держат сми угнетает иммунитет


Поверьте, чтобы угробить ваш иммунитет, нужно гораздо больше, чем полистать ленту новостей СМИ. То, что новости угнетают иммунитет, такая же городская легенда, как про Барабашку за занавеской. Новости могут вызвать разве что настороженность к проблеме.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Хомякоид написав:Екс з Київстару розумніший за Міністерство освіти Німеччини яке запровадило дистанційне начання для студентів вже другий семестер поспіль.
Я так дивлюсь що всі (майже) топ менеджери в Україні це звичайне бидло, яке просто дірвалось на хвилі розкрадання/прихватизації на командні висоти.


Класова ненависть має місце бути, але хід думки про прихватизацію і командні висоти на прикладі КС не зрозуміло. ВВС подавало думку 6000 експертів і медиків (не українських) які проти карантину. Яким боком "розкрадання/прихватизації" у цьому випадку? Звичайно всі нехай живуть довго, щасливо та багато, але дистанційка у початковій школі це повна профанація, проти якої і самі вчителі. В старших класах це може підходити малесенькому % школярів.
Ви би хотіли лікуватись у медика який дистанційно пронавчався?
Ну в інших фахівців.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:05

  Ой+ написав:ВВС подавало думку 6000 експертів і медиків (не українських) які проти карантину.


Хотелось бы, чтобы BBC публиковало фамилии этих экспертов, и какое количество медиков и других экспертов выступает с другим мнением.
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