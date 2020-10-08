Додано: Нед 11 жов, 2020 20:48

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. Докуя експертів розвелось.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД