ЛАД написав:Но проблема всё же реально существует, хотя её значение, возможно, преувеличено с точки зрения сегодняшних наших знаний. Угрозы существованию человечества ковид, конечно, не представляет.
понять бы где граница опасности а где манипуляции. Недооценка ситуации приведёт к катастрофе, а переоценка к истощению жизненно-важных ресурсов, экономических потерь, излишней нервозности населения. Страх плохой советчик для оценки объективности картины.
По мне это идеальная т з.Хотя я сам ближе к медицинской проблеме по причине - лучше перестраховаться и нельзя рисковать чужими жизнями и здоровьем.
freeze Попробую Вам допомогти - уже 11000 підписантів:
Що таке Грейт-Баррінгтонська декларація?
Рух започаткували 4 жовтня у Грейт-Баррінгтоні, США. Наразі декларацію підписали понад 11 000 вчених та медичних працівників по всьому світу, а також понад 100 000 представників громадськості. Автори декларації: Сунетра Гупта (Sunetra Gupta) з Оксфордського університету, Джей Бхаттачар'я (Jay Bhattacharya) зі Стенфордського університету та Мартін Кулдорфф (Martin Kulldorff) з Гарвардського університету. Вони заявляють, що збереження карантинних обмежень може завдати непоправної шкоди. Зокрема, найсильніше постраждають соціально незахищені групи населення. Учасники руху вказують, що ризик коронавірусу існує для старих та немічних, натомість для дітей він у 1000 разів менший (менший, ніж від звичайного грипу). За їхніми словами, ризик зараження для всіх, включно з вразливими, падає. Тому: здоровим людям слід дозволити нормально працювати; школи та університети мають працювати у звичайному режимі; треба дозволити спортивні та культурні заходи, а також роботу ресторанів. Офіційний сайт «Велика декларація Баррінгтона»https://gbdeclaration.org/ https://novakahovka.city/read/blog/1046 ... -karantinu
Ой+ написав:freeze Попробую Вам допомогти - уже 11000 підписантів:
Що таке Грейт-Баррінгтонська декларація?
Рух започаткували 4 жовтня у Грейт-Баррінгтоні, США. Наразі декларацію підписали понад 11 000 вчених та медичних працівників по всьому світу, а також понад 100 000 представників громадськості. Автори декларації: Сунетра Гупта (Sunetra Gupta) з Оксфордського університету, Джей Бхаттачар'я (Jay Bhattacharya) зі Стенфордського університету та Мартін Кулдорфф (Martin Kulldorff) з Гарвардського університету. Вони заявляють, що збереження карантинних обмежень може завдати непоправної шкоди. Зокрема, найсильніше постраждають соціально незахищені групи населення. Учасники руху вказують, що ризик коронавірусу існує для старих та немічних, натомість для дітей він у 1000 разів менший (менший, ніж від звичайного грипу). За їхніми словами, ризик зараження для всіх, включно з вразливими, падає. Тому: здоровим людям слід дозволити нормально працювати; школи та університети мають працювати у звичайному режимі; треба дозволити спортивні та культурні заходи, а також роботу ресторанів. Офіційний сайт «Велика декларація Баррінгтона»https://gbdeclaration.org/ https://novakahovka.city/read/blog/1046 ... -karantinu
Ой+ написав:freeze Попробую Вам допомогти - уже 11000 підписантів:
Що таке Грейт-Баррінгтонська декларація?
Рух започаткували 4 жовтня у Грейт-Баррінгтоні, США. Наразі декларацію підписали понад 11 000 вчених та медичних працівників по всьому світу, а також понад 100 000 представників громадськості. Автори декларації: Сунетра Гупта (Sunetra Gupta) з Оксфордського університету, Джей Бхаттачар'я (Jay Bhattacharya) зі Стенфордського університету та Мартін Кулдорфф (Martin Kulldorff) з Гарвардського університету
В марте 2020 года Гупта и его коллеги опубликовали модели пандемии коронавируса, контрастирующие с более ранними моделями, произведенными в других странах, их модель предполагала, что до 68% населения уже могли быть инфицированы, предполагая более широкий иммунитет и ослабление угрозы. Пусть Ковид-диссидент Гупта, инициатор петиции, покажет сначала, где 68 процентов населения имеют антитела к Ковид.
Я так понимаю, что имеется 11 тысяч неких подписантов и миллионы медиков, которые не хотят подписывать это.
Вкладчик1234 написав:Переболеть "без симптомов" - бесплатно Другими словами, тяжелое течение болезни и смерть от короновируса это своего рода справедливая расплата за избыточный по меркам средних веков возраст и генетическую дефектность 20% населения, верно?
Да, только не все 20 процентов идут в утиль, а только 1-2 процента. Остальные получают дополнительное время подумать и что-то исправить.
ВОЗ резко изменила позицию в отношении вируса, осудив изоляцию. Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос. Теперь ВОЗ передумал и считает, что изоляция ничего кроме бедности не принесла.
Вкладчик1234 написав:Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос.
О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ? Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц. А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают.