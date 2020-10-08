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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1927192819291930 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 266 Додано: Нед 11 жов, 2020 22:54 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос. Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос.



О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире, против чего он борется ?

Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами на постройку дополнительных больниц. О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире, против чего он борется ?Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами на постройку дополнительных больниц.

Отчасти соглашусь

Когда короно-пена уляжется, мы будем с теплотой в душе вспоминать времена, когда:

1. можно было не тратить время на транспорт на работу, учёбу и т.д.

2. нужно было соблюдать дистанцию, а не дышать перегаром или пОтом соседнего пассажира,

3. когда люди мыли руки и не ковырялись "в трудонодоступных местах"

4. оказалось, что можно не делать спонтанных покупок в ТЦ

5. оказалось, что носить многие вещи более одного сезона

6. и т.д.



Но, к сожалению, когда короно-пена спадёт - всё вернётся на свои места



Поэтому наслаждаемся локдаунами, социальным дистанцированием, соблюдением правил гигиены и санитарии, и прочим, пока дают такой шанс Отчасти соглашусьКогда короно-пена уляжется, мы будем с теплотой в душе вспоминать времена, когда:1. можно было не тратить время на транспорт на работу, учёбу и т.д.2. нужно было соблюдать дистанцию, а не дышать перегаром или пОтом соседнего пассажира,3. когда люди мыли руки и не ковырялись "в трудонодоступных местах"4. оказалось, что можно не делать спонтанных покупок в ТЦ5. оказалось, что носить многие вещи более одного сезона6. и т.д.Но, к сожалению, когда короно-пена спадёт - всё вернётся на свои местаПоэтому наслаждаемся локдаунами, социальным дистанцированием, соблюдением правил гигиены и санитарии, и прочим, пока дают такой шанс Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12831 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7239 раз. Подякували: 3387 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 23:08 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос. Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос.



О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ?

Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц.

А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают. О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ?Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц.А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают.

Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами. Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами. Пенсионер

Повідомлень: 1808 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 23:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире Пенсионер написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос. Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос.



О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ?

Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц.

А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают. О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ?Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц.А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают.

Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами. Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами.



Чем ещё более забитые больницы помогут увеличить объем авиаперевозок ? Чем ещё более забитые больницы помогут увеличить объем авиаперевозок ? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18655 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4475 раз. Подякували: 7208 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 23:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: Но, к сожалению, когда короно-пена спадёт - всё вернётся на свои места Но, к сожалению, когда короно-пена спадёт - всё вернётся на свои места никогда мир не станет прежним таким каким мы его помнили до короны. никогда мир не станет прежним таким каким мы его помнили до короны. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 4689 З нами з: 06.04.16 Подякував: 994 раз. Подякували: 1345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 23:37 freeze написав: Пенсионер написав: freeze написав:

О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ?

Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц.

А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают. О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ?Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц.А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают.

Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами. Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами.



Чем ещё более забитые больницы помогут увеличить объем авиаперевозок ? Чем ещё более забитые больницы помогут увеличить объем авиаперевозок ?

Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы... Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы... Пенсионер

Повідомлень: 1808 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1927192819291930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 08 жов, 2020 08:42