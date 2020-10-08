Вкладчик1234 написав:Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос.
О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире, против чего он борется ? Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами на постройку дополнительных больниц.
Отчасти соглашусь Когда короно-пена уляжется, мы будем с теплотой в душе вспоминать времена, когда: 1. можно было не тратить время на транспорт на работу, учёбу и т.д. 2. нужно было соблюдать дистанцию, а не дышать перегаром или пОтом соседнего пассажира, 3. когда люди мыли руки и не ковырялись "в трудонодоступных местах" 4. оказалось, что можно не делать спонтанных покупок в ТЦ 5. оказалось, что носить многие вещи более одного сезона 6. и т.д.
Но, к сожалению, когда короно-пена спадёт - всё вернётся на свои места
Поэтому наслаждаемся локдаунами, социальным дистанцированием, соблюдением правил гигиены и санитарии, и прочим, пока дают такой шанс
Вкладчик1234 написав:Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос.
О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ? Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц. А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают.
Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами.
Вкладчик1234 написав:Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос.
О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ? Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц. А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают.
Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами.
Чем ещё более забитые больницы помогут увеличить объем авиаперевозок ?
freeze написав: О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ? Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц. А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают.
Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами.
Чем ещё более забитые больницы помогут увеличить объем авиаперевозок ?
Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы...
Именно так и происходит у 80 % хомо сапиенс, и это в принципе своего рода поощрение от природы за правильный докороновирусный образ жизни плюс хорошая с точки зрения вида наследственность. ------------- Другими словами, тяжелое течение болезни и смерть от короновируса это своего рода справедливая расплата за избыточный по меркам средних веков возраст и генетическую дефектность 20% населения, верно?
Да, только не все 20 процентов идут в утиль, а только 1-2 процента. Остальные получают дополнительное время подумать и что-то исправить.
Есть небольшая проблема. Старики уже ничего исправить не могут. Люди с генетическими дефектами в общем-то тоже. К тому же через какое-то время (в других условиях, при других обстоятельствах, пандемиях) совершенно случайно может оказаться, что эти дефекты очень полезны. И всё это абсолютно не зависит от того, что и как люди будут думать.