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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1927192819291930

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 22:54

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос.


О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире, против чего он борется ?
Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами на постройку дополнительных больниц.

Отчасти соглашусь :)
Когда короно-пена уляжется, мы будем с теплотой в душе вспоминать времена, когда:
1. можно было не тратить время на транспорт на работу, учёбу и т.д.
2. нужно было соблюдать дистанцию, а не дышать перегаром или пОтом соседнего пассажира,
3. когда люди мыли руки и не ковырялись "в трудонодоступных местах"
4. оказалось, что можно не делать спонтанных покупок в ТЦ
5. оказалось, что носить многие вещи более одного сезона
6. и т.д.

Но, к сожалению, когда короно-пена спадёт - всё вернётся на свои места

Поэтому наслаждаемся локдаунами, социальным дистанцированием, соблюдением правил гигиены и санитарии, и прочим, пока дают такой шанс :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:08

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос.


О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ?
Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц.
А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают. :mrgreen:

Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пенсионер написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Локдауны используются для контроля над коронавирусом по всему миру, ввергая миллионы жизней в хаос.


О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ?
Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц.
А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают. :mrgreen:

Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами.


Чем ещё более забитые больницы помогут увеличить объем авиаперевозок ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Но, к сожалению, когда короно-пена спадёт - всё вернётся на свои места
никогда мир не станет прежним таким каким мы его помнили до короны.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:37

  freeze написав:
Пенсионер написав:
  freeze написав:
О чём этот доктор ? Самолёты летают, транспорт ходит, предприятия работают во всём мире. Против чего он борется ?
Если где-то больницы не справляются с потоком больных, то пусть лучше вместо советов как еще больше увеличить их наполняемость, поможет деньгами безвозмездно на постройку дополнительных больниц.
А то сейчас пойдет мода, давайте забейте на всё, мы вам кредитов понадаём для строительства больниц, задаром только советы же дают. :mrgreen:

Да собственно о сущих пустяках. Падение объема авиаперевозок по миру 66 %. Падение мирового ВВП 5-7% по разным прогнозам. При этом всем население земли в 2020 году увеличивается теми же темпами.


Чем ещё более забитые больницы помогут увеличить объем авиаперевозок ?

Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы...
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 00:24

  Пенсионер написав:
  adeges написав:
  Пенсионер написав:-------------
Вкладчик1234
Переболеть "без симптомов" - бесплатно :)

Именно так и происходит у 80 % хомо сапиенс, и это в принципе своего рода поощрение от природы за правильный докороновирусный образ жизни плюс хорошая с точки зрения вида наследственность.
-------------
Другими словами, тяжелое течение болезни и смерть от короновируса это своего рода справедливая расплата за избыточный по меркам средних веков возраст и генетическую дефектность 20% населения, верно?

Да, только не все 20 процентов идут в утиль, а только 1-2 процента. Остальные получают дополнительное время подумать и что-то исправить.

Есть небольшая проблема.
Старики уже ничего исправить не могут.
Люди с генетическими дефектами в общем-то тоже. К тому же через какое-то время (в других условиях, при других обстоятельствах, пандемиях) совершенно случайно может оказаться, что эти дефекты очень полезны.
И всё это абсолютно не зависит от того, что и как люди будут думать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 00:29

  Пенсионер написав: Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы...

В этом году птицы, улетающие на юг бесят ещё больше ,чем обычно.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 00:38

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Но, к сожалению, когда короно-пена спадёт - всё вернётся на свои места
никогда мир не станет прежним таким каким мы его помнили до короны.

Каких существенных изменений Вы ожидаете?

Пенсионер
мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы...

Учитесь работать онлайн. :)
Я, в общем, практически так проработал почти 20 лет. Бо́льшую часть времени связь была телефон и факс, потом Скайп и е-мейл.
Но вообще Ваш ник не соответствует "по делам". :)
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 00:48

Мизантрóп
Нравятся мне Ваши комменты. :)
ЛАД
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