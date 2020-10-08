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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1928192919301931

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 07:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:Против кучи безработных и голодных детей , которые производит ваш любимый карантин !
Ах-да , вам плевать на фермеров , вам плевать на 500 000 безработных .
главное петь песни про мега страшный вирус

Це перший карантин боровся з вірусом, а другий вже бореться за ковідідіотами, які самі себе заганяють в новий карантин.
Попереджали ж таких молдавашаванів - не будете носити масок, буде друга хвиля, ляже медична система і весь ваш бізнес.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 07:58

By February, the coronavirus death toll in the US could double to about 400,000, a model from the Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington School of Medicine projected. Daily deaths will peak at about 2,300 in mid-January, the model predicted.
Projections aren't set in stone, however, and what the public does can have a big impact, another former CDC director, Dr. Richard Besser, said.

В штатах по деяких оцінках залежно від того як публіка себе буде поводити може бути до 400,000 смертей до лютого (з 2300 добових смертей в середині січня).
Отакі справи малята
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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