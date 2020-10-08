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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1929193019311932>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 07:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:Против кучи безработных и голодных детей , которые производит ваш любимый карантин !
Ах-да , вам плевать на фермеров , вам плевать на 500 000 безработных .
главное петь песни про мега страшный вирус

Це перший карантин боровся з вірусом, а другий вже бореться з ковідідіотами, які самі себе заганяють в новий карантин.
Попереджали ж таких молдавашаванів - не будете носити масок, буде друга хвиля, ляже медична система і весь ваш бізнес.
Востаннє редагувалось lapay в Пон 12 жов, 2020 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 07:58

By February, the coronavirus death toll in the US could double to about 400,000, a model from the Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington School of Medicine projected. Daily deaths will peak at about 2,300 in mid-January, the model predicted.
Projections aren't set in stone, however, and what the public does can have a big impact, another former CDC director, Dr. Richard Besser, said.

В штатах по деяких оцінках залежно від того як публіка себе буде поводити може бути до 400,000 смертей до лютого (з 2300 добових смертей в середині січня).
Отакі справи малята
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент США Дональд Трамп, который по словам врачей больше не является переносчиком коронавируса, заявил в эфире телеканала FOX News о том, что после болезни получил иммунитет к коронавирусу и чувствует себя прекрасно.

"Похоже, у меня теперь иммунитет, может на длительное время, может, краткосрочно, никто не знает, но у меня теперь иммунитет. Президент находится в хорошей форме. Я чувствую себя фантастически, я, правда, чувствую себя здорово", - заявил Трамп.

При этом Трамп назвал чудодейственным коктейль из антител, сделанный из крови трех жителей Сингапура, которым его лечили.

"Эти антитела - просто чудо. Они работают невероятно. Мы собираемся распространить их по больницам страны, а в итоге по всему миру, мы ждем сейчас одобрения на их использование в чрезвычайных условиях, на это потребуются не годы, а недели", - сказал он.
"То, что мы сделали за короткий срок - шесть-семь месяцев - невероятно. Речь идет о лабораториях, лекарствах, терапии, я даже не говорю о вакцинах - это должно быть феноменально, они появятся очень скоро. Мы сделали то, что никто сделать не смог", - добавил президент США
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:50

не про корону но интересно...

Около 1 миллиарда человек на планете страдают психическими расстройствами, из них 8 млн человек - в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине на своей странице в Facebook.

В соответствии с этим, каждый восьмой человек в мире и каждый пятый гражданин Украины, если верить официальным данным в 41 миллион населения, имеют различные расстройства психики.

При этом, как отметили в организации, лишь немногие из этих людей имеют доступ к качественной психологической помощи.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:16

  Пенсионер написав:Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы...


Не в курсе, а что есть запреты авиаперелётов ?
У меня крёстный пару дней назад улетел в Хьюстон, звонил, долетел всё нормально.
Брат месяц назад улетел в Сингапур, тоже без проблем.
Одесский аэропорт те же рейсы как и всегда по расписанию - Стамбул, Анталья, Вена, Варшава.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:23

  moldashavanin написав:Против кучи безработных и голодных детей , которые производит ваш любимый карантин !
Ах-да , вам плевать на фермеров , вам плевать на 500 000 безработных .
главное петь песни про мега страшный вирус


Фермер вряд ли, голодный ребёнок тоже вряд ли, что-то мне подсказывает, что вы безработный, так боретесь за их права.
Чтобы не вводили меры по закрытию чего-то, надо делать так как в Китае, Тайване, Южной Корее, Японии - носим масочки, соблюдаем дистанцию, моем ручки, если заболел, то сидим дома, уважаем окружающих. Но у нас столько ковидиотов, что это приводит к переполненности больниц и проблемам системы здравоохранения.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пока на остальной планете бушует вторая волна, в Китае ситуация с коронавирусом спокойная. Власти жестко купируют возникающие угрозы. После выявления 12 случаев в Циндао на коронавирус тестируют всех 9,5 млн жителей города.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:При этом Трамп назвал чудодейственным коктейль из антител, сделанный из крови трех жителей Сингапура, которым его лечили.

"Эти антитела - просто чудо. Они работают невероятно. Мы собираемся распространить их по больницам страны, а в итоге по всему миру, мы ждем сейчас одобрения на их использование в чрезвычайных условиях, на это потребуются не годы, а недели", - сказал он.

Треба було його лікувати ультрафіолетовою лампою, в дупі, як сам пропонував.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:00

Ипохондрия

Ипохондрия представляет собой необоснованное беспокойство человека о своем здоровье, которое сопровождается навязчивыми мыслями о наличии у него тяжелой или неизлечимой болезни. Ипохондрия является психическим расстройством, симптомом психического нарушения или особенностью личности.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ Точная причина формирования этого симптома не известна. По оценкам физиологов, появление ипохондрических мыслей может быть вызвано следующими процессами: Нарушение слаженности в работе коры головного мозга Искаженное восприятие корой головного мозга импульсов от внутренних органов Нарушение между работой вегетативного отдела нервной системы и корой головного мозга Первое проявление бредовых расстройств

СИМПТОМЫ ИПОХОНДРИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА Пациенты с ипохондрией ярко и эмоционально описывают признаки тех или иных тяжелых заболеваний (рак, ВИЧ, тяжелые болезни внутренних органов), но при обследовании признаки заболевания отсутствуют. Они постоянно прислушиваются к протекающим в организме процессам. Осознавая, что их переживания чрезмерны, пациенты с ипохондрией не могут избавиться от навязчивых удручающих мыслей. Ипохондрия может развиться под действием внешних провоцирующих факторов (необдуманные слова врача; просмотр рекламы медицинского содержания, например, студентами-медиками, изучающими симптомы болезней). Развитию навязчивой ипохондрии способствует тревожно-мнительный тип личности.

ДИАГНОСТИКА Диагностика начинается с проведения стандартных исследований, которые включают анализ крови, мочи, кала, УЗИ внутренних органов и др. Если не выявлено патологии со стороны внутренних органов, а тревога за состояние здоровья сохраняется, пациенту рекомендуют получить консультацию психиатра или психотерапевта.

ВИДЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ Различают сверхценную и бредовую ипохондрию. При сверхценной ипохондрии пациенты очень остро реагируют даже на легкие нарушения здоровья, придерживаются самостоятельно придуманных диет, принимают много лекарств, витаминов и биологически активных добавок (БАД). Эти люди часто считают, что их неправильно лечат и судятся с клиниками и врачами. Этот вид ипохондрии может наблюдаться при обострении психопатии или дебюте шизофрении. Пациенты с бредовой ипохондрией уверены в наличии у себя неизлечимых болезней. Попытки врача разубедить их они трактуют как безысходность состояния (якобы медицина бессильна перед их болезнью). Возможны бред, галлюцинации, депрессии. Часто наблюдаются попытки суицида.

ДЕЙСТВИЯ ПАЦИЕНТА Если у вас или ваших близких появились навязчивые тревожные мысли о своем здоровье без видимых причин, необходимо обратиться к терапевту. Врач определит, есть ли основания для беспокойства о физическом здоровье, либо развилась ипохондрия. С проявлений ипохондрии может начинаться депрессия, шизофрения. Чем раньше пациент обратится к врачу и начнет лечение, тем более благоприятен прогноз.

ЛЕЧЕНИЕ ИПОХОНДРИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА Основой лечения является работа с психотерапевтом и психиатром, поддержка семьи и друзей. Проводится коррекция нарушений в коре головного мозга, налаживание нормальных связей между корой и вегетативным отделом нервной системы. При невротических расстройствах, сопровождаемых ипохондрией, используются транквилизаторы или нейролептики. При ипохондрии депрессивного характера назначают антидепрессанты . Врач может одобрить прием успокоительных травяных сборов. Если ипохондрия является симптомом шизофрении, назначают нейролептики. Может понадобиться лечение в стационаре.

ПРОФИЛАКТИКА ИПОХОНДРИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА Специфических мер профилактики ипохондрии пока не существует. Однако создание благоприятной среды в семье и коллективе, отношение к больному человеку с пониманием помогает уменьшить тяжесть симптомов. Людям с тревожно-мнительным типом личности необходимо избегать просмотра реклам на медицинскую тематику, медицинских передач и чтения сайтов, посвященных болезням.

https://mokc.by/content/ipokhondricheskoe-rasstroystvo
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