Додано: Пон 12 жов, 2020 07:58

By February, the coronavirus death toll in the US could double to about 400,000, a model from the Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington School of Medicine projected. Daily deaths will peak at about 2,300 in mid-January, the model predicted.

Projections aren't set in stone, however, and what the public does can have a big impact, another former CDC director, Dr. Richard Besser, said.



В штатах по деяких оцінках залежно від того як публіка себе буде поводити може бути до 400,000 смертей до лютого (з 2300 добових смертей в середині січня).

Отакі справи малята

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД