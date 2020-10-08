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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1929193019311932

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:09

  unicdima написав:Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох.

Дайте человеку право заразиться :) . Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть.
Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когда :) вот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади .
Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6 :roll: Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел .
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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