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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1929193019311932 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 266 Додано: Пон 12 жов, 2020 10:09 unicdima написав: Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох. Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох.

Дайте человеку право заразиться . Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть.

Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когда вот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади .

Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6 Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел . Дайте человеку право заразиться. Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть.Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когдавот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади .Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел . як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2796 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5396 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 жов, 2020 10:42 yama написав: unicdima написав: Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох. Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох.

Дайте человеку право заразиться . Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть.

Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когда вот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади .

Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6 Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел . Дайте человеку право заразиться. Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть.Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когдавот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади .Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел .



Все таки нужно быть редким гавнюком, чтобы осознанно заражать людей, часть из которых может потерять здоровье, а кто-то возможно жизнь (или те, кого потом заразят они).



К слову, подобным образом осознанное заражение других людей ВИЧ является уголовным преступлением Все таки нужно быть редким гавнюком, чтобы осознанно заражать людей, часть из которых может потерять здоровье, а кто-то возможно жизнь (или те, кого потом заразят они).К слову, подобным образом осознанное заражение других людей ВИЧ является уголовным преступлением It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3495 З нами з: 14.03.06 Подякував: 229 раз. Подякували: 550 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 жов, 2020 10:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире adeges написав: Все таки нужно быть редким гавнюком, чтобы осознанно заражать людей, часть из которых может потерять здоровье, а кто-то возможно жизнь (или те, кого потом заразят они).



К слову, подобным образом осознанное заражение других людей ВИЧ является уголовным преступлением Все таки нужно быть редким гавнюком, чтобы осознанно заражать людей, часть из которых может потерять здоровье, а кто-то возможно жизнь (или те, кого потом заразят они).К слову, подобным образом осознанное заражение других людей ВИЧ является уголовным преступлением

Вопрос в том что хорошо проанализировав я пришел к выводу что нюха нет уже минимум неделю, а определил я это в пятницу то есть два дня назад. За эту неделю я уже со всеми успел поздороваться и тесно поработать.

Короче на 15 на утро у меня ПЦР тест , на антитела сказали если хочешь то приватно сдавай, у нас две недели ждать и только по показаниях .



Матеріал для дослідження: венозна кров.

Вартість досліджень:

Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgА, методом ІФА - 500 грн

Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM, методом ІФА - 500 грн (АКЦІЯ МІСЯЦЯ У ЖОВТНІ "-20% НА ГОСТРОФАЗНІ АНТИТІЛА IgM" - 400 грн)

Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG, методом ІФА - 500 грн

Комплекс № 90. «Діагностика коронавірусу COVID-19, (IgG+IgM)» (знижка у комплексі 25%) - 750 грн

Комплекс № 91. «Діагностика коронавірусу COVID-19 (IgG+IgM+IgA)» (знижка у комплексі 25%) - 1125 грн

Комплекс № 92. «Діагностика коронавірусу COVID-19 (IgA+IgM)» (знижка у комплексі 25%) - 750 грн

посмотрю на результат ПЦР и потом когда-то сделаю то что выше , пошел гуглить типи антител IgG , по описанию понятно что IgM и IgA это острофазные ,но чем отличаются не ясно https://www.medcenter.lviv.ua/blogs/sho ... rusu_n1041 Вопрос в том что хорошо проанализировав я пришел к выводу что нюха нет уже минимум неделю, а определил я это в пятницу то есть два дня назад. За эту неделю я уже со всеми успел поздороваться и тесно поработать.Короче на 15 на утро у меня ПЦР тест , на антитела сказали если хочешь то приватно сдавай, у нас две недели ждать и только по показаниях .посмотрю на результат ПЦР и потом когда-то сделаю то что выше , пошел гуглить типи антител IgG , по описанию понятно что IgM и IgA это острофазные ,но чем отличаются не ясно Востаннє редагувалось yama в Пон 12 жов, 2020 12:09, всього редагувалось 5 разів. як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2796 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5396 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 жов, 2020 10:52 freeze написав: Пенсионер написав: Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы... Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы...



Не в курсе, а что есть запреты авиаперелётов ?

У меня крёстный пару дней назад улетел в Хьюстон, звонил, долетел всё нормально.

Брат месяц назад улетел в Сингапур, тоже без проблем.

Одесский аэропорт те же рейсы как и всегда по расписанию - Стамбул, Анталья, Вена, Варшава. Не в курсе, а что есть запреты авиаперелётов ?У меня крёстный пару дней назад улетел в Хьюстон, звонил, долетел всё нормально.Брат месяц назад улетел в Сингапур, тоже без проблем.Одесский аэропорт те же рейсы как и всегда по расписанию - Стамбул, Анталья, Вена, Варшава.

Вот вам карта о режиме въезда для граждан Украины в другие страны. https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ Вот вам карта о режиме въезда для граждан Украины в другие страны. Пенсионер

Повідомлень: 1809 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1929193019311932 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 08 жов, 2020 08:42