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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1930193119321933>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:09

  unicdima написав:Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох.

Дайте человеку право заразиться :) . Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть.
Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когда :) вот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади .
Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6 :roll: Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел .
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:42

  yama написав:
  unicdima написав:Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох.

Дайте человеку право заразиться :) . Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть.
Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когда :) вот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади .
Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6 :roll: Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел .


Все таки нужно быть редким гавнюком, чтобы осознанно заражать людей, часть из которых может потерять здоровье, а кто-то возможно жизнь (или те, кого потом заразят они).

К слову, подобным образом осознанное заражение других людей ВИЧ является уголовным преступлением
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Все таки нужно быть редким гавнюком, чтобы осознанно заражать людей, часть из которых может потерять здоровье, а кто-то возможно жизнь (или те, кого потом заразят они).

К слову, подобным образом осознанное заражение других людей ВИЧ является уголовным преступлением

Вопрос в том что хорошо проанализировав я пришел к выводу что нюха нет уже минимум неделю, а определил я это в пятницу то есть два дня назад. За эту неделю я уже со всеми успел поздороваться и тесно поработать.
Короче на 15 на утро у меня ПЦР тест , на антитела сказали если хочешь то приватно сдавай, у нас две недели ждать и только по показаниях .

Матеріал для дослідження: венозна кров.
Вартість досліджень:
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgА, методом ІФА - 500 грн
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM, методом ІФА - 500 грн (АКЦІЯ МІСЯЦЯ У ЖОВТНІ "-20% НА ГОСТРОФАЗНІ АНТИТІЛА IgM" - 400 грн)
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG, методом ІФА - 500 грн
Комплекс № 90. «Діагностика коронавірусу COVID-19, (IgG+IgM)» (знижка у комплексі 25%) - 750 грн
Комплекс № 91. «Діагностика коронавірусу COVID-19 (IgG+IgM+IgA)» (знижка у комплексі 25%) - 1125 грн
Комплекс № 92. «Діагностика коронавірусу COVID-19 (IgA+IgM)» (знижка у комплексі 25%) - 750 грн

посмотрю на результат ПЦР и потом когда-то сделаю то что выше , пошел гуглить типи антител IgG , по описанию понятно что IgM и IgA это острофазные ,но чем отличаются не ясно :) https://www.medcenter.lviv.ua/blogs/sho ... rusu_n1041
Востаннє редагувалось yama в Пон 12 жов, 2020 12:09, всього редагувалось 5 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:52

  freeze написав:
  Пенсионер написав:Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы...


Не в курсе, а что есть запреты авиаперелётов ?
У меня крёстный пару дней назад улетел в Хьюстон, звонил, долетел всё нормально.
Брат месяц назад улетел в Сингапур, тоже без проблем.
Одесский аэропорт те же рейсы как и всегда по расписанию - Стамбул, Анталья, Вена, Варшава.

Вот вам карта о режиме въезда для граждан Украины в другие страны. https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:30

МОЗ все сильнее давит на киевские больницы, чтобы закрывали(ужимали) обычные отделения и вместо них разворачивали ковидный коечный фонд.
То что отделения не оборудованы кислородными линиями и персоналом чиновников МОЗ не волнует, главное - заложить страждущими и снять с себя ответственность, дальше будут уже проблемы клиник. Администрации больниц требуют, чтобы сначала было кислородное оборудование, а потом загрузка ковидными.
Ситуация напоминает сцену из всем известного фильма

И МОЗ выступает сейчас в образе незабвенного Остапа
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пенсионер написав:
  freeze написав:
  Пенсионер написав:Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы...


Не в курсе, а что есть запреты авиаперелётов ?
У меня крёстный пару дней назад улетел в Хьюстон, звонил, долетел всё нормально.
Брат месяц назад улетел в Сингапур, тоже без проблем.
Одесский аэропорт те же рейсы как и всегда по расписанию - Стамбул, Анталья, Вена, Варшава.

Вот вам карта о режиме въезда для граждан Украины в другие страны. https://tripadvisor.mfa.gov.ua/


Так это нас в некоторые страны не пускают, какие тут вопросы могут быть внутри Украины.
Надо бороться за снижение заболеваемости, тогда возможно те страны и откроют границы для нас.
А у нас значительная часть населения, в том числе присутствующая на этой ветке, делает всё возможное, чтобы нас не пускали. С этими кадрами вам надо бороться, чтобы ваши желания посетить Грузию или Грецию осуществилось.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:20

  freeze написав:Фермер вряд ли, голодный ребёнок тоже вряд ли, что-то мне подсказывает, что вы безработный, так боретесь за их права.
Чтобы не вводили меры по закрытию чего-то, надо делать так как в Китае, Тайване, Южной Корее, Японии - носим масочки, соблюдаем дистанцию, моем ручки, если заболел, то сидим дома, уважаем окружающих. Но у нас столько ковидиотов, что это приводит к переполненности больниц и проблемам системы здравоохранения.

Поинтересуетесь, что думают об бытовой культуре некоторых жителей Украины граждане Тайваня, Южной Кореи, Японии да и Китая проживающие в Украине :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:24

Пенсионер написав:Не в курсе, а что есть запреты авиаперелётов ?
У меня крёстный пару дней назад улетел в Хьюстон, звонил, долетел всё нормально.
Брат месяц назад улетел в Сингапур, тоже без проблем.
Одесский аэропорт те же рейсы как и всегда по расписанию - Стамбул, Анталья, Вена, Варшава.
Вот вам карта о режиме въезда для граждан Украины в другие страны. https://tripadvisor.mfa.gov.ua/


Карта лживая.
По ней в Австралию вас пустят с справкой, а туда не собираются впускать,особенно в Мельбурн, как минимум до весны следующего года даже с контрактом на работу и учебу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Чтобы не вводили меры по закрытию чего-то, надо делать так как в Китае, Тайване, Южной Корее, Японии - носим масочки, соблюдаем дистанцию, моем ручки, если заболел, то сидим дома, уважаем окружающих.

Что-то Великобритании нифига не помогло, а там как раз по домам сидели все, не только заболевшие.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:Карта лживая.


а є десь більш тончий ресурс
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