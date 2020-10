Додано: Пон 12 жов, 2020 10:42

yama написав: unicdima написав: Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох. Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох.

Дайте человеку право заразиться . Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть.

Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когда вот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади .

Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6 Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел . Дайте человеку право заразиться. Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть.Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когдавот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади .Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел .



Все таки нужно быть редким гавнюком, чтобы осознанно заражать людей, часть из которых может потерять здоровье, а кто-то возможно жизнь (или те, кого потом заразят они).



К слову, подобным образом осознанное заражение других людей ВИЧ является уголовным преступлением Все таки нужно быть редким гавнюком, чтобы осознанно заражать людей, часть из которых может потерять здоровье, а кто-то возможно жизнь (или те, кого потом заразят они).К слову, подобным образом осознанное заражение других людей ВИЧ является уголовным преступлением

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California