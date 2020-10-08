unicdima написав:Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох.
Дайте человеку право заразиться . Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть. Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когда вот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади . Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6 Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел .
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
unicdima написав:Дивлюся, що відбувається у клубах, кафешках де молодь цілується, обнімається, тусується юрбами в обмеженому просторі то ясно , що без закриття цих гадюшників ніякого толку від карантинів не буде. Там же принципово ніхто маску не носить- без маски эта круто, если в маске значит лох.
Дайте человеку право заразиться . Вот если возле вас человеки без масок ходят - тогда да делайте замечание имеете право, они подвергают угрозе ВАС , а там где вас нет - не диктуйте правила , это ж вам на руку чем больше людей переболеет , тем меньше у вас потом шансы заболеть. Я вот очень рад что наконец-то заразился ! Как оказалось медсестры теперь у меня в в амбулатории самые важные - принимают решение какой тест я буду сдавать и когда вот жду их резолюцию . Сказали все вместе неделю займет , это пока впишут в окно для сдачи ПЦР и придет результат. Ну что ж я на работу пока похожу , масочку поношу когда будут коллеги подходить , не переживайте у меня мало контактов в день 10-15 коллег и может 10 клиентов, помещение проветривается постоянно максимально, площадь 70 м.кв я один на этой площади . Я б и рад был на больничный , но в регистратуре спросили у заведующей она направила к медсестре ну дальше см. выше. НЕ стали меня записывать на прием к врачу, о температуре соврал что 37,2 по факту 36,6 Половина врачей на больничном, кто-то в отпуске, через helsi записаться не получилось . Теперь самоизолируюсь на работе , не переживайте я уже более чем 12-й который заражен или переболел на фирме из 100 чел .
Все таки нужно быть редким гавнюком, чтобы осознанно заражать людей, часть из которых может потерять здоровье, а кто-то возможно жизнь (или те, кого потом заразят они).
К слову, подобным образом осознанное заражение других людей ВИЧ является уголовным преступлением
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:Все таки нужно быть редким гавнюком, чтобы осознанно заражать людей, часть из которых может потерять здоровье, а кто-то возможно жизнь (или те, кого потом заразят они).
К слову, подобным образом осознанное заражение других людей ВИЧ является уголовным преступлением
Вопрос в том что хорошо проанализировав я пришел к выводу что нюха нет уже минимум неделю, а определил я это в пятницу то есть два дня назад. За эту неделю я уже со всеми успел поздороваться и тесно поработать. Короче на 15 на утро у меня ПЦР тест , на антитела сказали если хочешь то приватно сдавай, у нас две недели ждать и только по показаниях .
Матеріал для дослідження: венозна кров. Вартість досліджень: Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgА, методом ІФА - 500 грн Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM, методом ІФА - 500 грн (АКЦІЯ МІСЯЦЯ У ЖОВТНІ "-20% НА ГОСТРОФАЗНІ АНТИТІЛА IgM" - 400 грн) Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG, методом ІФА - 500 грн Комплекс № 90. «Діагностика коронавірусу COVID-19, (IgG+IgM)» (знижка у комплексі 25%) - 750 грн Комплекс № 91. «Діагностика коронавірусу COVID-19 (IgG+IgM+IgA)» (знижка у комплексі 25%) - 1125 грн Комплекс № 92. «Діагностика коронавірусу COVID-19 (IgA+IgM)» (знижка у комплексі 25%) - 750 грн
Пенсионер написав:Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы...
Не в курсе, а что есть запреты авиаперелётов ? У меня крёстный пару дней назад улетел в Хьюстон, звонил, долетел всё нормально. Брат месяц назад улетел в Сингапур, тоже без проблем. Одесский аэропорт те же рейсы как и всегда по расписанию - Стамбул, Анталья, Вена, Варшава.
МОЗ все сильнее давит на киевские больницы, чтобы закрывали(ужимали) обычные отделения и вместо них разворачивали ковидный коечный фонд. То что отделения не оборудованы кислородными линиями и персоналом чиновников МОЗ не волнует, главное - заложить страждущими и снять с себя ответственность, дальше будут уже проблемы клиник. Администрации больниц требуют, чтобы сначала было кислородное оборудование, а потом загрузка ковидными. Ситуация напоминает сцену из всем известного фильма
И МОЗ выступает сейчас в образе незабвенного Остапа
Пенсионер написав:Объём авиаперевозок увеличится сразу как только снимут ограничение на передвижение между странами. Только мне уже давно нужно в Грецию и в Грузию по делам, но увы...
Не в курсе, а что есть запреты авиаперелётов ? У меня крёстный пару дней назад улетел в Хьюстон, звонил, долетел всё нормально. Брат месяц назад улетел в Сингапур, тоже без проблем. Одесский аэропорт те же рейсы как и всегда по расписанию - Стамбул, Анталья, Вена, Варшава.
Так это нас в некоторые страны не пускают, какие тут вопросы могут быть внутри Украины. Надо бороться за снижение заболеваемости, тогда возможно те страны и откроют границы для нас. А у нас значительная часть населения, в том числе присутствующая на этой ветке, делает всё возможное, чтобы нас не пускали. С этими кадрами вам надо бороться, чтобы ваши желания посетить Грузию или Грецию осуществилось.
freeze написав:Фермер вряд ли, голодный ребёнок тоже вряд ли, что-то мне подсказывает, что вы безработный, так боретесь за их права. Чтобы не вводили меры по закрытию чего-то, надо делать так как в Китае, Тайване, Южной Корее, Японии - носим масочки, соблюдаем дистанцию, моем ручки, если заболел, то сидим дома, уважаем окружающих. Но у нас столько ковидиотов, что это приводит к переполненности больниц и проблемам системы здравоохранения.
Поинтересуетесь, что думают об бытовой культуре некоторых жителей Украины граждане Тайваня, Южной Кореи, Японии да и Китая проживающие в Украине
Пенсионер написав:Не в курсе, а что есть запреты авиаперелётов ? У меня крёстный пару дней назад улетел в Хьюстон, звонил, долетел всё нормально. Брат месяц назад улетел в Сингапур, тоже без проблем. Одесский аэропорт те же рейсы как и всегда по расписанию - Стамбул, Анталья, Вена, Варшава. Вот вам карта о режиме въезда для граждан Украины в другие страны. https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
Карта лживая. По ней в Австралию вас пустят с справкой, а туда не собираются впускать,особенно в Мельбурн, как минимум до весны следующего года даже с контрактом на работу и учебу.
freeze написав:Чтобы не вводили меры по закрытию чего-то, надо делать так как в Китае, Тайване, Южной Корее, Японии - носим масочки, соблюдаем дистанцию, моем ручки, если заболел, то сидим дома, уважаем окружающих.
Что-то Великобритании нифига не помогло, а там как раз по домам сидели все, не только заболевшие.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift