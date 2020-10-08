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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 жов, 2020 13:40
greenozon написав: shapo написав:
Карта лживая.
а є десь більш тончий ресурс
?
В МИДе спросите
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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